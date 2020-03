Yordi Rosado ayuda a jóvenes en aislamiento

El comunicador siempre preocupado por temas de salud adolescente

Interesado en asuntos de adolescentes porque es padre y comunicador, Yordi Rosado se dio a la tarea de averiguar cómo tratarlos en época de aislamiento.

Confinado en su casa debido a la situación de emergencia sanitaria, el conductor hizo una conferencia para los papás de los jóvenes, y para ellos, con el fin de proporcionarles orientación.

“Unos amigos me mandaron mensaje de que ya no aguantaban a sus hijos adolescentes porque no se sentían bien con el encierro. Buscamos información en la oficina, no había nada.

“No había nada de información ni en español ni en inglés. Nadie estaba escribiendo sobre lo que sienten los adolescentes en confinamiento. Me di a la tarea de buscar expertos, psicólogos, y preparamos la conferencia”, comentó Rosado.

Así fue como se conectó a su canal de YouTube el jueves por la noche y consiguió miles de vistas en menos de una hora, gracias a la temática.

Por esto, decidió que en las próximas semanas hará varias conferencias online para fungir como vía de conexión y orientación hacia el comportamiento de los adolescentes y sus necesidades actuales.

“Un día antes vi que había 700 millones de estudiantes sin ir a la escuela. Se están volviendo locos. Es al sector al que más le pega el encierro, es muy sectario, es lo que sucede de estar con sus papás en sus casas”.

El ex conductor de Otro Rollo, y autor de libros como “¡SOS! Adolescentes Fuera de Control en la Era Digital”, recalcó la importancia del entendimiento que los padres deben buscar con sus hijos de 12 a 18 años.

“Debemos tener la información adecuada para saber cómo controlar, ayudar y manejar a un adolescente, porque para ellos es más fuerte que para un niño, porque un bebé, un niño, ve como un sueño estar con sus padres. En cambio, para un adolescente es una pesadilla”.