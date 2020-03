Bárbara de Regil, en sexy bikini azul, presume el abdomen más tonificado

View this post on Instagram

Gracias Barbara ♥️ Gracias por ser tan paciente contigo , Gracias por siempre dar todo de ti para ser mejor , Para aprender y crecer 👸🏻 Gracias por Amarte tanto y Amar tanto a quien te rodea 🙏🏻 Gracias por aprender de lo malo , por que si sufres ! pero también te levantas ✨ y no solo eso floreces 🌷 Aprendes 🌷🧠Siempre un poco más 💪🏻 Gracias 🙏🏻Gracias 🙏🏻 por ser Tan fuerte ✨ por siempre querer tomar la mejor decisión para ser más feliz 💝 Gracias también por poner tu corazón en cada cosa q haces … trabajo , redes , familia , gimnasio , comida , fans y sobre todo poner el corazón entero en TI ♥️🧠🌷🙏🏻 TE AMO • Un año mas 2019 💪🏻 MAS FUERTE Y FELIZ atte: Bárbara de Regil 💓#barbaraderegil #2019 #2019goals