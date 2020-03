El Dr. Anthony Fauci corrige a Trump sobre coronavirus. ¿La Casa Blanca dejará que siga haciendo su trabajo?

El experto es una eminencia en la lucha contra enfermedades infecciosas

El Dr. Anthony Fauci, jefe del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, ha tomado las riendas de la lucha contra el coronavirus en los Estados Unidos, además de tener una misión titánica asumida a la fuerza: corregir al presidente Donald Trump.

Varios medios, como The New York Times y The Washington Post, abren la pregunta sobre si la Casa Blanca permitirá a Fauci mantener su liderazgo científico en medio de las correcciones al mandatario, incluso de expresiones frente a cámara cuando el republicano afirma hechos falsos sobre la pandemia.

“No puedo acercarme al al micrófono y jalarlo hacia abajo”, dijo Fauci al periodista Jon Cohen, de la revista Science, sobre tener que presentarse frente a la nación como “el representante de la verdad y los hechos”, en medio de tantas noticias falsas sobre el COVID-19.

El Post considera a Fauci como el “abuelito” (tiene 79 años) que se atreve corregir sin temor al presidente, aunque no quiere avergonzarlo, aunque eso podría costarle el puesto.

“Que yo sepa, no me han despedido”, dijo, aunque el domingo no apareció en la conferencia de prensa sobre la pandemia.

Una de las principales polémicas que Fauci “apagó” fue la afirmación del presidente Trump de que había dos medicamentos combinados que podrían enfrentar el coronavirus. El científico dijo que la única evidencia de la promesa de la droga hasta ahora ha sido “anecdótica”.

“Entonces, realmente no se puede hacer ninguna afirmación al respecto”, en referencia a que su uso es infaliblemente efectivo contra el coronavirus.

Sin embargo, Fauci es un diplomático y no contradice al presidente abiertamente.

“Estaba adoptando un punto de vista puramente médico y científico y el presidente estaba tratando de traer esperanza a la gente”, explicó