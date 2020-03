Una aplicación para entregas y ventas de bodegas

El dominicano José Bello acelera un producto que ahora es gratuito por la crisis del COVID-19

La empresa del dominicano José Bello lleva meses trabajando en una aplicación que tenía pensado lanzar en verano. Ahora estos planes se han acelerado con la crisis del COVID-19. Se trata de My Bodega Online, una app que permite a los bodegueros gestionar pedidos en línea y mandar sus entregas.

De momento hay cuatro bodegas en El Bronx y otras más en Pensilvania y New Jersey apuntadas en este servicio que es gratuito para los bodegueros y los clientes y que no va a cobrar mientras dure la crisis la intermediación que hace. El objetivo es que se unan a esta aplicación 1,000 bodegueros en las próximas semanas.

Bello explica que cuando acabe la crisis el servicio se cobrará a los bodegueros pero será apenas 50 centavos por pedido, no un porcentaje del valor como se cobra a los usuarios de aplicaciones de entregas que cobran un porcentaje de dos dígitos. “Podemos cobrar menos porque nosotros no hacemos el delivery. Las entregas las hacen los bodegueros, está pensado para que los clientes también vayan a por ello”.

Quienes pagan con tarjeta tienen que contar con el descuento del proceso de pago pero no hay costo. Bello anima a que los usuarios sean generosos con la propina.

Una de las características de esta app que la hace distinta es que no muestra como primera opción a la bodega que pague para estar más visible sino que hace más visibles para cada usuario la que está más cercana. “Las bodegas son negocios locales y hacen deliveries de una esquina a la otra”, explica Bello. Así se aseguran servicios en 10 minutos.

Bello dejó el mundo de la banca para dedicarse a la consultoría y ha trabajado durante muchos años con Asobeo, la ex organización de bodegas que dirigía el ya fallecido Ramón Murphy. “Me preguntaron si sabía hacer aplicaciones y empezamos a hacerla”, cuenta.

My Bodega Online ha sido desarrollada con la ayuda de Bodega and Small Business Association of New York y JungleWork, el socio tecnológico. La empresa de Bello tiene su sede en Washington Heights en Manhattan y desde ahí quiere hacer crecer este servicio en todo el país. Los medios para lanzarla han sido puestos por él y sus socios además de bodegueros inversores de distintas nacionalidades.

Los bodegueros pueden registrarse en un proceso gratuito en la página web de la empresa www.mybodega.online . Los usuarios tienen a su disposición la aplicación en My Bodega Online en las tiendas de Apple o Android y en la página web.