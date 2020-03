Alicia Machado compartió la ilustración de un desnudo en Instagram

View this post on Instagram

Good night 🌙 Bendiciones 🙏🏻 #Repost @universo.vibrations ・・・ Mantén tu frecuencia alta. Estamos siendo llamados a entrar en nosotros mismos, a reflexionar sobre lo que somos y hacemos en la vida. La mayoría de las personas no se permiten descansar y reflexionar. Crea para ti momentos de armonía, equilibrio, amor y luz. Apaga la tv, corta la frecuencia del miedo y el pánico que la tv brota todo el tiempo. Recuerda que es la mente quien controla el cuerpo. Conectate con quien amas, habla de cosas y buenos momentos. Reza… La humanidad manifiesta una conciencia colectiva y cada uno de nosotros es responsable de lo que emite. Concéntrate en tu mundo interior, y no en el mundo exterior, del cual no tienes control alguno. Elige el amor, la salud y la luz. Estamos todos juntos 🌍✨💫🍃🌈 #universovibrations . . Namasté 🙏🌸💗🐘🌿 . . . . . #elevatuconsciencia #expandiendolaluzquesomos #despertarespiritual #poderinterior #podersuperior #aquiyahora #seryestar #aprendizespiritual #mindfulness #meditación #concienciacolectiva #espiritualidad #bienestar #sabiduria #evolucion #despertandoconsciencia #conexionespiritual #amor #buenasvibras #saludmental #sanacion #armonía #equilibrio #menteuniversal