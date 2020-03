Carmen Aub enseñó toda su belleza al natural en Instagram y sin filtros

La famosa actriz que le dio vida a Rutila Casillas en El Señor de los Cielos compartió un poquito más de su belleza

Carmen Aub subió a Instagram una fotografía sin maquillaje, con un conjunto blanco que añadía más luz a su imagen y así dejó al descubierto su belleza sin filtros en la red.

Junto a su publicación la actriz de Telemundo compartió el siguiente mensaje: “¿Como recibes tu el amor?¿y tu pareja? A veces se nos olvida como amarnos y como amar la, “falta de amor” a veces solo es falta de conocimiento, escuchemos lo q los demás necesitan y aprendamos a amarlos”.

Esta no es la primera imagen que Carmen Aub comparte con sus fans en donde se deja ver sin maquillaje, la semana pasada también apareció así en la red para hacer un llamado a todos sus seguidores y pedirles que se queden en casa para sobrellevar de manera responsable esta cuarentena ante la pandemia del coronavirus.

“Hoy agradezco lo afortunada que soy en estos tiempos pero pienso en todas esas personas que la están pasando mal, con el coronavirus, sin poder trabajar, sin tener que comer, estando solos… usemos el tiempo en casa para reflexionar y agradecer lo que tenemos y de que nos quejamos siempre cuando tal vez es una bendición tener y dejar de anhelar lo que no tenemos (o no tenemos aún)… reflexionemos que vamos a cambiar mañana , espero que no vuelva a la normalidad, que sea mejor! Que seamos mejores! Y que podamos ayudar a todas esas personas que realmente están pasándola mal en esta crisis… medita para que no te gane la ansiedad y tal vez te llegue una idea para ayudar!”, escribió la actriz mexicana.

Cabe recordar que la última telenovela de la actriz fue El Señor de los Cielos de Telemundo, en donde le dio vida a Rutila Casillas, la famosa hija de Aurelio Casillas, papel que durante siete año estuvo en la piel de Rafael Amaya.