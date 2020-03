Con body negro y botas doradas, Lorena Herrera modela en un video

View this post on Instagram

"El ejercicio no es para mí " No tengo tiempo" y un sin fin de pretextos para algo que es fundamental! El cuerpo no solo se alimenta de comida, también de ejercicio!!! Y si no, ya lo verán cuando estén viejos y enfermos y necesiten ayuda para salir del coche y otras cosas!! El ejercicio no es una moda, no sirve solo para tener un lindo cuerpo, Ayuda al cuerpo a estar Saludable! #FelizSabado #nopretextos #gymmotivation #gymtime 😘💪