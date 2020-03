Museos virtuales, podcasts, conciertos y más para entretener a los niños en casa

Varias instituciones del país ofrecen programas educativos y recreativos para disfrutar en casa

Los museos, centros culturales y organizaciones recreacionales del país están haciendo su mejor trabajo para ofrecer alternativas a sus cierres temporales, con la idea de seguir entreteniendo a la población en tiempos de crisis.

Les contamos algunas de las opciones disponibles para disfrutar en familia y en la comodidad de sus hogares.

Nuevo portal del NHMLA

Los museos de historia natural del condado de Los Angeles, incluyendo el Natural History Museum, La Brea Tar Pits y el William S. Hart Museum continúan buscando la manera de mantener abiertas sus puertas, aunque sea de manera virtual. Es por eso que estas instituciones lanzaron recientemente NHMLA Connects, un portal para explorar las maravillas naturales y culturales de estos recintos de manera digital desde casa.

Los visitantes podrán conocer los nuevos descubrimientos paleontológicos del NHM, incluyendo el dinosaurio más pequeño del mundo, o explorar la biodiversidad de Los Angeles, desde insectos, murciélagos y aves hasta el felino favorito de los habitantes de la ciudad, el león de montaña P-22.

También podrán participar en proyectos de ciencia comunitarios y ver videos de instalaciones de exhibiciones. Las actividades enfocadas en la familia son por ejemplo cómo hacer un títere con forma de fósil con una pinza para la ropa y tips para observar la naturaleza. El enlace para el nuevo portal es nhmlac.org/connects.

El Children’s Museum of Manhattan en casa

El Children’s Museum of Manhattan estrenó CMOM at Home, una serie de actividades educativas y de entretenimiento para que los niños y los papás hagan juntos en casa. Entre las alternativas están hacer slime, fiestas para bailar, transportarse a Japón con una receta para sushi, hacer títeres de materiales reciclados que hay en la casa, hacer una rutina para ir a dormir y lectura de cuentos.

Cada semana tendrá un tema diferente. Los lunes será Magical Monday, un día para matemáticas, ciencia y tecnología. Martes es Move & Groove Tuesday, día de actividades físicas. El miércoles en Our World Wednesday los niños y sus padres exploran el mundo. Los jueves en Artsy Thursday los chicos exploran su creatividad, y los viernes, en Feel Good Friday, se forma el bienestar físico y la salud mental de los niños.

El sábado, en Storytime Saturday, los padres leen un cuento a sus hijos, y el domingo en Surprise Sunday, hay una actividad sorpresa. Más detalles en cmom.org/learn/cmom-at-home/.

Conciertos musicales en vivo

Levitt en Vivo es una serie de conciertos que presenta el Levitt Pavilion de Los Angeles que será transmitida durante cinco semanas consecutivas. Los shows serán presentados por artistas y bandas locales del 25 de marzo al 22 de abril.

Durante los próximos miércoles participarán Blanco y Negro, Cutty Flam y The Expanders. Los horarios varían aunque los conciertos será luego del mediodía. Las presentaciones se transmitirán en vivo en la cuenta de instagram @Levitt.LA; luego se subirán las grabaciones a Facebook a @Levitt_LA. Más informes en levittlosangeles.com

Podcast para niños

La cadena de radio NPR estrenó Wow in the World, un podcast con un show de juegos que estará disponible cada lunes. Y de martes a viernes, los niños y sus padres podrán escuchar Two Whats and a Wow! un programa de juegos interactivo basado en la ciencia. Serán conducidos por Guy Raz y Mindy Thomas, y tendrán una duración de siete minutos. Más detalles en tinkercast.com.

Lincoln Center en casa

El Lincoln Center lanzó Lincoln Center at Home, un nuevo portal que permite a las familias mantenerse al tanto de las bellas artes, con opciones como Lincoln Center Pop-Up Classroom, que consiste en una dosis diaria de creatividad con artistas y educadores. Todos los días a las 10 am hora del este. Y también Concerts for Kids, que son presentaciones cortas de artistas que ofrecen shows desde sus casas. Algunos de ellos son Elena Moon Park, Zeshan B, The Pop Ups, y Sonia de los Santos.

En el Lincoln Center Pop-Up Classroom, artistas y educadores enseñarán a los niños a crear marionetas con simples objetos, escribir canciones, hacer trabajos manuales con materiales reciclados y clases de danza. Más detalles en lincolncenter.org.

Recorridos por el museo Petersen Mientras esté cerrado, el museo Petersen de Los Angeles ofrecerá recorridos de una hora por su impresionante Vault, o bóveda. Los conducirá la gerente de colecciones, Dana Williamson, y se dará acceso a autos de carrera nunca antes vistos, autos que han estado en filmes y vehículos culturalmente importantes. La admisión es de $3. Más información en Petersen.org. Academia en el acuario El Aquarium of the Pacific desarrolló Aquarium Online Academy, un portal que contiene un programa educativo así como actividades divertidas y entretenidas para los niños de todas las edades. Incluye un horario de programas interactivos en vivo con educadores del acuario. La página se actualizará periódicamente con contenido nuevo y fechas. Más detalles en aquariumofpacific.org/news/aquariumacademy.