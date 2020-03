Con bikini blanco, la hija de José Luis Rodríguez “El Puma” descansa en su jardín durante la cuarentena

View this post on Instagram

Playa privada. Tengo la suerte y el privilegio de estar afuera y hacer ejercicio afuera sin comprometerme a mi ni a ninguna otra persona. NO esta bien ir a la playa a menos que sea esta situación como ESTA digamos. SI es recomendado hacer ejercicio afuera siempre con Distancia si no eres de alto riesgo. Lo más seguro es #quedateencasa pero si tienes un balcón, un patio privado, o en esta circunstancia una playa privada hazlo con tal de que no tengas contacto con NADIE. Y no te pongas a ti o otra persona a riesgo. No he salido de mi casa 14 días hasta ayer. Voy por 14 mas deséenme suerte.💪 #myhappyplace #socialdistancing #dontbeaspeader