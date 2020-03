El sexo en tiempos del coronavirus: lo que SÍ y lo que NO hay que hacer

El COVID-19 vino a redefinir los parámetros del sexo seguro

Hubo un tiempo en que el sexo seguro se refería a la capacidad de tener todo tipo de prácticas sexuales, siempre y cuando se utilizaran preservativos siempre para protegerse del contagio de enfermedades de transmisión sexual; pero el coronavirus COVID-19 ha redefinido esas pautas.

La intimidad, como muchas otras costumbres de la vida diaria, es una de las cosas que esta pandemia está cambiando. El sexo en los tiempos del coronavirus requiere saber claramente lo que sí y lo que no hay que hacer para evitar contagios.

En entrevista con el New York Post, el gineco-obstreta Amir Marashi, conocido también como el “vagina whisperer”, señaló algunas prácticas sexuales permitidas y otras que no durante la pandemia.

Lo que SÍ en el sexo

Masturbación: El especialista apoya la recomendación del Departamento de Salud e Higiene Mental de Nueva York que sugiere que el sexo más seguro en este momento es con uno mismo. Mientras la masturbación no propagará el virus, siempre y cuando se tengan todas las medidas de higiene pertinentes para las manos y los juguetes sexuales, también ayudará a manejar un poco la ansiedad y el estrés de la cuarentena. Adicionalmente, Marashi recomienda otras opciones como el sexo telefónico. Y la siempre popular pornografía esa hora más valiosa que nunca.

Tener relaciones con tu pareja: Si vives con tu pareja, la recomendación de Marashi es aumentar la cantidad de sexo que suelen tener para sobrellevar mutuamente el encierro. “Si te quedas en casa en cuarentena con tu pareja, una de las mejores maneras de reducir la ansiedad y otros problemas es simplemente tener más relaciones sexuales”, le dijo al Post.

Dating: Una ventaja de que la pandemia ocurra en estos tiempos, es el desarrollo de la tecnología. Con tantas aplicaciones y opciones para encontrar una pareja en línea, también es posible hacerse de un amante para la cuarentena a través de la red. Y llevar a la realidad esos avances y esas fantasías que logren online, será sólo cuestión de tiempo.

Lo que NO en el sexo

Nada de besos: Con el coronavirus acechando en prácticamente todos los rincones del planeta, los besos pueden ser la práctica sexual más peligrosa que cualquiera otra que imagines. Mientras no se ha detectado COVID-19 en los fluidos vaginales ni en el semen, en la saliva sí. Por eso, si no es tu pareja estable, es mejor no besar a nadie entre las sábanas… ni fuera de ellas.

Nada por detrás: Se ha demostrado que las heces fecales sí son un transmisor de coronavirus, así que durante la cuarentena, es mejor evitar prácticas sexuales anales. Nada de besos ni de sexo por detrás. Se pueden usar preservativos, pero será necesario cuidar mucho la higiene.

Nada de sexo grupal ni casual: El sexo con desconocidos es una práctica nada recomendada durante esta pandemia. Cualquier persona puede ser portador o tener síntomas de la enfermedad sin saberlo y transmitirlo a una o varias personas durante el sexo. No importa qué tan atractiva sea la proposición: si se trata de sexo con un desconocido o de sexo grupal, lo mejor es evitarlo, por seguridad propia.