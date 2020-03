Insólito: mujer desnuda cabalgó el famoso “toro” de Wall St aprovechando la soledad por pandemia en Nueva York

Retó la cuarentena, el frío y las leyes

Una rubia vaquera aprovechó la soledad en las calles de Nueva York y se subió ayer desnuda a la estatua “El Toro” (Charging Bull) de Wall St.

La famosa estatua de bronce, ícono turístico del Distrito Financiero, se ubica cerca del muelle para viajar a la Estatua de la Libertad, en el Bajo Manhattan, una de las zonas más paralizadas por la pandemia del coronavirus.

La intrépida mujer no identificada no sólo retó el frío, sino violó las normas de la cuarentena y las leyes que prohíben desnudarse en la calle. Aún así, no se informó de ningún arresto.

La mujer fue vista cabalgando “El Toro”, como un espectáculo de rodeo, sólo vestida con un sombrero de vaquero, mientras una amiga muy abrigada le tomaba fotos sonriente.

La pieza es una gran escultura que pesa más de 3 toneladas (7 mil libras), creada en 1989 por el artista italiano Arturo Di Modica, usando $360 mil dólares de su propio bolsillo.

Cerca de allí, hasta la Bolsa de Nueva York ha cerrado su piso y trasladado sus operaciones a la esfera electrónica, para evitar los riesgos de contagio entre grupos.

New York Post captó la insólita travesura.