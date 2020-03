¿Pueden los perros oler el miedo?

Los caninos pueden detectar esa sensación de angustia por una serie de factores de comportamiento y biológicos

Es común escuchar que los canes huelen el miedo de los humanos, si bien no es del todo cierto, hay algo de verdad, ya que existen una serie de factores del comportamiento y biológicos que pueden delatarnos cuando tenemos miedo.

Los animales de la misma especie pueden detectar las feromonas de sus congéneres cuando hay miedo, agresión, etc. y las captan con su órgano vomeronasal. Las feromonas de cada especie revelan información sobre el estado de un individuo, sexo, estado del ciclo en el que se encuentra la hembra y más información de utilidad para la especie, pero no para otras, según OKdiario.

El ser humano no tiene capacidad de emisión ni recepción de feromonas porque carecemos de los órganos encargados de detectarlos, pero los perros huelen de forma intensa cuando se liberan algunas sustancias con el sudor de nuestra piel. Los canes llegan incluso a tratar de montar a las mujeres cuando están ovulando y se han visto casos de perros que actúan de forma distinta cuando sus dueñas se encuentran embarazadas.

Aunque los perros no pueden detectar nuestras feromonas porque no existen, sí son capaces de detectar cambios a nivel hormonal y a nivel de conducta que emitimos los humanos cuando sentimos miedo. Por lo tanto, la causa no parece que sea la capacidad de oler la subida de la adrenalina, pues circula de manera interna e inodora por el cuerpo, pero sí que captan de forma indirecta el olor diferente que proviene de la transpiración de nuestra piel, que es cuando estas hormonas actúan.

El olor pasa a concentrarse e identificarse en momentos de miedo donde el sudor es de gran intensidad, todo unido a una conducta insegura que son grandes reclamos que ponen en alerta para un perro que pasa a sentirse inseguro.

Cuando una persona se espanta por cualquier motivo y hace movimientos dubitativos, se aparta del animal, lo acaricia desconfiadamente y el miedo hace que le mire de forma directa e intensa a sus ojos. Entonces, el perro se siente amenazado y es posible que pueda tener una respuesta agresiva porque el perro se asusta del miedo ajeno.

