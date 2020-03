A seis meses de su muerte, José José es recordado por sus hijos y Anel Noreña

View this post on Instagram

Este video es justo de aquel sábado de hace 6 meses. Alabando a nuestro Señor Jesucristo, celebrando a tu nieta Elena, a dos días de cumplir su primer año de vida. Aquí, en esta imagen, a solo unos minutos de recibir la triste noticia de tu partida, sin imaginar lo que enfrentaríamos, pero en todo momento tomados de la mano de Jesús. Cada 28 de mes ha sido significativo; éste en particular quiero compartir que es más especial porque ya va medio año sin ti, pero muy contigo; y estoy a dos meses de dar a luz a un varón que estoy segura traerá grandes bendiciones y sorpresas de tu parte y del Cielo. Te amo siempre, papá. ¡Gracias una vez más por todo! . . . #loveudad #foreverandever #foreverandalways #daughterandfather #josejose #parasiempre #elprincipedelacancion #elprincipe #6meses #musica #romantica #alabanza #cristiana #marysolsosa