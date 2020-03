Aislinn Derbez presume cuerpazo en ardiente bikini de leopardo

View this post on Instagram

Estoy FELIZ porque a partir de hoy ya pueden encontrar @amainatural en AMAZON mexico😱(y el envío es gratis!) @mariannaburelli y yo creamos esta empresa hace menos de un año y ha sido increíble la respuesta de todos ustedes. Nosotras moríamos por encontrar shampoo, acondicionador y crema en barra, 100% naturales, sustentables y que SÍ funcionaran y fue así como decidimos crear AMAI. A quienes no lo han probado espero les guste tanto como a todos los que ya lo usamos 😍 (Y muy pronto en Amazon USA así que estén pendientes!) Recuerden que son 100% libres de sulfatos, parabenos, sintéticos, aceite de palma, silicona, fragancias químicas y plástico.