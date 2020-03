Como pocas veces, Macarena Achaga se deja ver en bikini

La actriz argentina ha dado a conocer unos videos de superación

En cuarentena, Macarena Achaga ha aprovechado para reflexionar, pero también para ponerse en contacto con sus fans -que son ya más de millón y medio en Instagram-, a quienes dio una sorpresa recientemente.

Como pocas veces, la bella actriz argentina ahora se dejó ver en una imagen que la muestra descansando en la arena, usando un minibikini rojo; la foto ha tenido mucho éxito, y cuenta ya con más de 112 mil likes.

Pero Macarena también ha lanzado en estos días una serie de videos, bajo el título de “How to get away with life”; en ellos, comparte consejos para sobrellevar los momentos difíciles, meditación y experiencias que lleven a la superación personal.

