Después de que saliera a la luz la demanda de divorcio no habíamos sabido más de la periodista

A una semana de haber salido públicamente que le habían puesto la demanda de divorcio a su aun esposo, César Conde, dejando aclarado que él no es el padre del hijo que aún no nace por lo que no se hará cargo, reaparece Pamela Silva en ‘Primer Impacto’ con el rostro desencajado y ocultando su cuerpo.

Mientras que su compañero, Borja Voces, se encontraba en el estudio del show de las tardes de Univision, Silva salía desde el jardín de una casa de alguna parte de Miami, con un plano cerrado en donde solo se le veía hasta los senos, y con una seriedad en su rostro llamativa por siempre estar sonriente, presentó algunas de las noticias.

Esta es la imagen que compartió su club de fans que siempre está pendiente de cada paso de la periodista peruana. Tal como la foto, así fue como la vimos en todo el show. Jamás la mostraron de cuerpo entero ¿por qué?

Porque según los propios documentos de la demanda de divorcio, solo la primera parte ya que el resto tiene pedido de confidencialidad, ella está embarazada. Aunque no lo ha anunciado de manera pública, todo indicaría que ya tiene 6 meses de gestación, casi el mismo tiempo que su compañera de ‘Primer Impacto’, Michelle Galván.

Tanto Pamela como su aun esposo, el presidente de NBCUniversal Telemundo Enterprises y NBCUniversal International Group, César Conde, no han salido a dar ninguna declaración pública sobre el divorcio que parece ser lo inverso al perfil bajo que ambos tienen y podría convertirse en un verdadero escándalo.