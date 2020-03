Wendy Braga luce su figura en la playa usando un ajustado traje de baño negro

View this post on Instagram

Bienvenido a este mágico y bendecido día ☀️ Un rey que no creía en la bondad de Dios tenia un siervo que en todas las situaciones le decia:"Mi rey, no se desanime porque todo lo que Dios hace es perfecto, Él no se equivoca!" Un día ellos salieron a cazar y una fiera atacó al rey. Su siervo consiguió matar el animal, mas no pudo evitar que el rey perdiera un dedo de la mano. Furioso y sin mostrar gratitud por haber sido salvado, el rey dijo: "¿Dios es bueno? Si Él fuera bueno yo no habría sido atacado y perdido mi dedo!!!" El siervo apenas respondió:"Mi rey, a pesar de todas esas cosas , sólo puedo decirle que Dios es bueno, y Él sabe el porqué de todas las cosas. Lo que Dios hace es perfecto. Él nunca se equivoca!!!" Indignado con la respuesta, el rey mandó a apresar a su siervo. Tiempo después el rey salió para otra cacería y fue capturado por salvajes que hacían sacrificios humanos. En el altar, listos para sacrificarlo, los salvajes percibieron que la víctima no tenía uno de los dedos y lo soltaron ya que él no era perfecto para ser ofrecido a los dioses. Al volver al palacio, mandó a soltar a su siervo y lo recibió afectuosamente diciendo: "Mi siervo, Dios fue realmente bueno conmigo! escapé de ser sacrificado por los salvajes justamente por no tener un dedo!!!…..Mas tengo una duda: Si Dios es tan bueno ¿por qué permitió que tú que tanto lo defiendes fueses preso?" Respondiendo el siervo dijo: "Mi rey, si yo hubiese ido con usted en esa cacería, habría sido sacrificado en su lugar ya que no me falta ningún dedo, por eso recuerde: todo lo que Dios hace es perfecto, Él nunca se equivoca!" Muchas veces nos quejamos de la vida y de las cosas aparentemente malas que nos pasan, olvidándonos que nada es por casualidad y que todo tiene un propósito. Todas las mañanas ofrece tu dia al Señor Jesús. Pide a Dios inspirar tus pensamientos, guiar tus actos, apaciguar tus sentimientos y nada teme pues DIOS NUNCA SE EQUIVOCA!!!!! 2 Samuel 22:31 "En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la Palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él esperan."