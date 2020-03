Capitán de portaviones suplica por ayuda debido a decenas de contagios de coronavirus

La embarcación está anclada en una base en Guam con material nuclear que no se puede abandonar

Foto: US Navy / Cortesía

Un capitán del portaviones Theodore Roosevelt pidió ayuda urgente para atender un brote de coronavirus en la embarcación.

De acuerdo con el San Francisco Chronicle, hay unos 100 tripulantes contagiados con COVID-19 en el buque. La denuncia fue hecha por el capitán Brett Crozier. El portaviones se encuentra estacionado en la base de la Armada en Guam, en el Pacífico, con 4,000 militares.

“Esto requerirá una solución política, pero es lo correcto”, escribió Crozier en el documento obtenido por el Chronicle. “No estamos en guerra. Los marineros no necesitan morir. Si no actuamos ahora, no estamos cuidando adecuadamente nuestro activo más confiable: nuestros marineros”.

Crozier dijo que solamente un pequeño grupo de enfermos salió de la embarcación. El resto permanece abordo. Los otros tripulantes siguen las instrucciones de los Centros de Control de Enfermedades (CDC), pero el capitán aclaró que el distanciamiento social es prácticamente imposible. El militar pide habitaciones de cuarentena que cumplan con requisitos sanitarios.

“Retirar a la mayoría del personal de un portaviones nuclear estadounidense desplegado y aislarlos durante dos semanas puede parecer una medida extraordinaria. … Este es un riesgo necesario “, escribió Crozier. “Mantener a más de 4,000 hombres y mujeres jóvenes a bordo del TR es un riesgo innecesario y rompe la fe con los marineros confiados a nuestro cuidado”.

El secretario titular de la Armada estadounidense Thomas Modly habló con CNN sobre la situación.

“Hemos estado trabajando realmente los últimos 7 días para sacar a esos marineros del barco y llevarlos a alojamientos en Guam”, dijo Modly. “El problema es que Guam no tiene suficientes camas en este momento y tenemos que hablar con el gobierno de allí para ver si podemos conseguir un hotel, o crear instalaciones tipo carpa”.

Parte de la preocupación de los funcionarios militares es que el portaviones es nuclear.

“No estamos en desacuerdo con el (capitán) y lo estamos haciendo de una manera muy metódica porque no es lo mismo que un crucero, ese barco tiene armamentos, tiene aviones, tenemos para poder combatir incendios si hay incendios a bordo del barco, tenemos que operar una planta de energía nuclear, por lo que hay muchas cosas que tenemos que hacer en ese barco que lo hacen un poco diferente y único”, dijo Modly.

Los marineros que dieron positivo por ahora no presentan síntomas graves. Toda la tripulación será sometida a pruebas.