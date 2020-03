Coronavirus no detiene a la Migra, deportan a padre de familia

Recomiendan no bajar la guardia, porque la Patrulla Fronteriza y el ICE no están haciendo cuarentena

En los últimos cuatro años, Gilmer Isaí Barrios había cruzado sin temor alguno el puesto de revisión de la Patrulla Fronteriza (CBP) en Temecula, una ciudad al sur del condado de Riverside, California, pero el lunes 23 de marzo, cuando regresaba del trabajo, su suerte cambió al ser arrestado.

No pasó ni cuatro días en detención, cuando de madrugada, fue deportado a México, aún cuando no tiene antecedentes criminales.

Debido a la epidemia del coronavirus, a partir del 21 de marzo y durante 30 días, el CBP recibió la orden de regresar de inmediato a los inmigrantes indocumentados que sean arrestados, a sus países de origen.

“Yo soy guatemalteco, pero le supliqué llorando a los agentes de migración en México que no me mandaran a Guatemala. Por lo menos en Tijuana, mi esposa y mis hijos podrían venir a verme”, dice Gilmer. “Hasta les ofrecí el poco dinero que traía conmigo. No me lo aceptaron y me dejaron ir”.

La detención de Gilmer demuestra que en plena pandemia del coronavirus, las autoridades de migración no están cumpliendo con la orden de quedarse en casa, y su trabajo es considerado esencial ya que continúan con sus operativos de arrestos.

El inmigrante guatemalteco de 28 años de edad, dice que lo detuvieron como a las 4:40 de la tarde del lunes 23 de marzo al regresar de su trabajo como podador de árboles en San Diego. Él vivía en la ciudad de Lake Elsinore, al oeste del condado de Riverside, con su esposa Kimberly Barrios Hernández y sus hijos Aarón Isaí de dos años de edad y su bebé Noé Alfonso quien va a cumplir un año de edad en abril.

“Yo llevaba 11 años viviendo en Estados Unidos. En 2012, la Migra me había detenido, pero salí libre con una fianza en esa ocasión”, dice.

Y asegura que no tiene delitos en su historial, ni siquiera una sanción por manejar en estado de ebriedad (DIU).

En el año 2017, se casó con Kimberly, una ciudadana estadounidense, la madre de sus dos hijos. “Ese mismo año vimos un abogado de migración para que presentara mi petición de residencia, pero nunca me llamaron para una entrevista. El abogado terminó por decirme que no podía hacer nada por mi”, dice.

Después de su arresto, fue puesto bajo custodia en la ciudad de Murrieta, en el condado de Riverside, California. Ahí – dice – que un agente de la Patrulla Fronteriza lo lastimó cuando quiso tomar su teléfono celular. “Me apretó las esposas lo más que pudo y me dejó moretones”.

Le preguntó a los agentes de la Patrulla Fronteriza, por qué no se estaban protegiendo del coronavirus con mascarillas y guantes. “Me respondieron que eso era para viejitos, que yo estaba joven y nada me iba a pasar”.

Gilmer cuenta que el viernes 27 de marzo como a la una de la mañana, lo sacaron de la detención con la excusa de que lo llevarían a la corte en la Mesa de Otay.

Sin embargo, pronto se dio cuenta que iban rumbo a Tijuana.

Al llegar a la frontera como a las cuatro de la mañana, asegura, que lo sacaron a empujones porque no quería salirse.

“¡Véte! No te queremos, me dijeron. Éramos como siete a los que nos deportaron en ese rato”.

En Tijuana, consiguió que un amigo lo dejara quedarse en su casa. “La verdad yo me siento muy mal. Estoy muy preocupado porque su esposa no trabaja, y hay que pagar la renta, la comida, el gas. Mi hijo menor fue operado del corazón a los 17 días de nacido. Esa fue una de las razones por lo que decidimos que ella se quedara en la casa con los niños”, dice.

Desmoralizado, considera que sin su familia, no hay futuro. Pero en medio de su preocupación, aconseja a otros inmigrantes que eviten pasar por algún retén de la Patrulla Fronteriza. “Mejor quédense en su casa. No se crean que por el coronavirus, la Migra no está trabajando. Ellos siguen igual, arrestando inmigrantes”.

Gilmer afirma que fue sacado del país sin que él firmara su deportación o papel alguno. “Creo que mi arresto se debió a que mi abogado nunca hizo nada para ayudarme, y a la mala suerte. Tal vez ese día en el puesto de revisión, los de la Migra me detuvieron porque manejaba un carro muy viejito”.

COVID 19

Wendi Lee, vocera de la Patrulla Fronteriza dijo que Gilmer fue detenido y deportado por estar indocumentado en el país. “A partir de que la administración federal declaró la emergencia por el COVID-19, recibimos la orden de cuando se detiene a un inmigrante mexicano sin papeles, aunque no tenga antecedentes penales, debe ser deportado de inmediato“.

Precisó que si bien Gilmer no tenía delitos, si poseía cargos migratorios en su contra, ya que en 2012 había sido arrestado por no tener un estatus.

En cuanto a las protecciones que los agentes de la Patrulla Fronteriza toman para evitar un contagio por coronavirus, dijo que solo usan mascarillas cuanto entran en contacto, verbal y físico con los detenidos.

Tomen precauciones

Emilio García, director del Centro de Servicios Comunitarios de San Bernardino (San Bernardino Community Service Center, Inc) pidió precaución a los inmigrantes que desarrollan trabajos considerados como esenciales y que tienen que salir a trabajar aún con la cuarentena.

“Los operativos migratorios de la Patrulla Fronteriza y del Servicio de Migración y Aduanas (ICE) continúan a pesar de la contingencia médica”, señaló.

Aunque se han dado pocos casos de personas detenidas en sus hogares, dijo que se siguen reportando casos de arrestos en las carreteras por agentes de la Patrulla Fronteriza.

“También con el pretexto de la emergencia médica, se ha procedido a la deportación inmediata de personas a México sin darles la oportunidad de presentarse en los tribunales de migración”.

García recordó a la comunidad, la necesidad de hacer valer sus derechos constitucionales como no dar información que los autoincrimine, solicitar audiencia para obtener libertad bajo fianza y defender el derecho a presentarse ante un juez de migración en caso de deportación.