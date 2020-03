Dayana Garroz, actriz de Telemundo, se saca la ropa y presume su embarazo en ropa interior

La actriz de El Señor de los Cielos tiene tres meses de gestación y ya luce una pequeña pancita

Dayana Garroz confirmó su embarazo hace algunas semanas en Instagram, y hoy con tres meses de gestación se dejó ver sólo con ropa interior para modelar el crecimiento de su pancita.

“#BabyCroqueta is in the Oven! 3️⃣ Meses✨Que creen Uds. que será!? Saben que tiene el tamaño de una 🍐 📸 @frank.chamx”, escribió la famosa “Coronela” de El Señor de los Cielos de Telemundo.

Con esta imagen la actriz dio la noticia de su embarazo, junto a su pareja Diego Otero.

“En medio de la adversidad aún tenemos motivos para celebrar! La Reina Pepiada y El Jamón Serrano están felices de anunciarles que #BabyCroqueta is coming… 💖💙 Gracias!”, comentó hace una semana, aproximadamente.

Diego, por su parte, hizo uso de otra imagen con el mismo mensaje que Dayana, en esta juntos aparecen desde la cama con la fotografía del ultrasonido.