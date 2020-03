Jessica Díaz, novia de José Ron luce cuerpazo en sexy bikini

View this post on Instagram

Fue un fin de semana de mucho mucho amorcito 🎂🎉💕👨‍👩‍👧‍👦🍾🐰 gracias a todos los que se hicieron presentes con una llamada, un mensaje o un detalle en un día tan bonito para mi, ya estoy contestando todo todos sus mensajitos lo juro 😋. Gracias Dios por tanto!!🙏🏻😊 pd. Estoy guardada en casita esta es foto vieja porque #cumpleañosencuarentena 😂. • • • • • • • • • • • • • #birthday #happybirthday #happy #blessed #godfirst #family #cuarentena #mequedoencasa