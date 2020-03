Pamela Silva: El público le exige que revele que está embarazada

"Que hable de su embarazo y divorcio este programa se mete en chismes"

Tal como te contamos, ayer lunes, Pamela Silva regresó a ‘Primer Impacto’ luego de haberse tomado varios días casualmente después de haber salido a la luz la demanda de divorcio y que un bebé, que aún no nació, venía en camino.

Si bien ella no compartió ninguna imagen en sus redes sociales, sí lo hizo el show de la tarde de Univision en su cuenta de Instagram, y la cantidad de mensajes del público pidiendo que revele que está embarazada fueron la mayoría.

lety_benitez Y para cuando va hablar sobre su embarazo?

alinagomez72 Que lindo te queda ese color pero no oculta tu bebé es una bendición que solo dios se las da a las mujeres ya dilo tú eres una guerrera 👍🙏❤️

mpmora05 Felicidades Pamela por su embarazo 💖

pelonramirez2018 Los de primer impacto ablan de todo el mundo pero cuando es de ablar de eyos cantan la cancion de shkira siega y sorda muda 😅🎶🎵📯🔔🎻🎺 selea comio un canadiense

mis_princessas Más bien se quedó en casa por el escándalo en el que anda metida ya que enseñe el embarazo ya todos sabemos que está embarazada y que se está divorciado

llmg23 Que hable de su embarazo y divorcio este programa se mete en chismes con los demas pues ahora les toco a ustedes 😂😂

judith2175 No se si es cierto o no que está embarazada le pido a Dios que los cubra con su manto que Dios te de la oportunidad de se madre se lo mucho que lo a deseado bendiciones mi niña ❤️❤️

judr123 Muy linda Pamela que bueno verte hoy en PI cuídate mucho y cuida de tu bebé 👶 Un hijo es una bendición y si lo sabe Dios que lo sepa el mundo 🙏🤗🙏🙏🙏

Estos son algunos de los comentarios y los pedidos del público porque ya por fin anuncie su embarazo. Ayer, vimos como los planos de la cámara eran muy cortos y solo se la podía ver de los senos para arriba.

¿Por qué no anuncia aun su embarazo? ¿por qué no lo hizo junto a su compañera Michelle Galván que llevan casi el mismo tiempo de gestación? Porque la situación de Pamela es totalmente diferente, está enfrentando un divorcio en donde queda aclarado que su aun esposo, César Conde, no es el padre del hijo que aun no ha nacido y que por lo tanto no se hará cargo.