Diseñador mexicano crea mascarillas contra coronavirus para ayudar y sobrevivir

Pone a trabajar sus habilidades para la creación de ropa al servicio de otros, y les llueven pedidos y donativos

Desesperado luego de que tuvo que cancelar su línea de ropa “Sin medidas ni tallas” en la que había invertido sus ahorros de 20 años, al declararse la emergencia por el coronavirus, el diseñador mexicano Eruvey Tapia decidió poner a trabajar su ingenio y crear mascarillas para protegerse de la enfermedad. No imaginaba el trabajo que se le venía encima.

“No son las indicadas por el gobierno, pero nos ayudan en algo y la gente se siente protegida”, dice.

La idea surgió cuando se le cayó su línea de ropa, la cual iba a lanzar el 14 de marzo, a través de una boutique online.

“Dentro de mi angustia, se me ocurrió ponerme a hacer mascarillas para controlar el estrés y pensar con claridad qué iba a hacer para subsistir”, dice con la voz entrecortada por la emoción y a punto de llorar.

Y no le sobraban razones para estar preocupado. Conforme se difundían las noticias de que los casos del coronavirus crecían, sus pedidos para vestidos de graduación, uno tras otro eran cancelados. El primer semestre del año solía ser una de las mejores épocas del año para Eruvey, por la confección de vestidos de graduación.

“Cuando terminé mis primeras mascarillas, comencé a publicar imágenes en las redes sociales. Para mi sorpresa, varias personas de la tercera edad me empezaron a decir que si les podía hacer mascarillas y mandar por correo”, dice.

La noticia de que estaba elaborando mascarillas se propagó como el propio virus entre su comunidad de amigos en Facebook. “Varias organizaciones no lucrativas relacionadas con niños con cáncer, la comunidad transgénero y la nayarita (del estado de Nayarit en México), comenzaron a pedirme que si les hacía 50, 100”.

Eruvey cuenta que ha donado como 1,000 mascarillas. Pero la gente solidaria empezó a mandarle donativos. “Me dan entre un dólar, tres dólares y hasta quince dólares”.

El diseñador mexicano quien el próximo año cumplirá 25 años dedicado al diseño de ropa, nunca tuvo la idea de comenzar a hacer mascarillas para obtener un ingreso económico durante los tiempos del coronavirus. “Fue algo que se fue dando. Hay gente que me critica por no cobrar, pero yo prefiero que las personas me den lo que puedan”.

Elabora las mascarillas con cientos de retazos de tela que ha acumulado durante años en su taller establecido en Palmdale, una ciudad al norte del condado de Los Ángeles.

“Uso telas a las que no se les pega pelusa y no son absorbentes. Así me aconsejaron algunos familiares que se dedican a la medicina”, aclara.

Cuando las termina, las desinfecta con Lysol, las empaca en bolsas de plástico selladas y las mete en un sobre. En la oficina del correo las coloca dentro de un sobre postal y las envía.

“Yo les pido a la gente que las empleen con responsabilidad y obedeciendo las reglas del gobierno. Cada vez que las usen, deben lavarlas con agua y jabón”.

A pesar de la emergencia, la gente no ha perdido la vanidad y el deseo de sentirse única. Eruvey platica que hay quienes le han solicitado mascarillas bordadas. “He creado unas con aplicaciones para hacerlas diferentes”.

El diseñador originario de Nayarit, México lleva más de diez días que no pone un pie fuera de su casa, ocupado con las mascarillas.

“Me han ayudado a salir del infierno y la monotonía del coronavirus. Dios me dio un don y lo estoy utilizando, en medio del miedo y el dolor de ver partir a amigas como la diseñadora dominicana Jenny Polanco que murió infectada por el virus”.

Aunque los planes que tenía para lanzar su línea de ropa el 14 de marzo, quedaron varados a consecuencia de la global pandemia, por medio de los donativos que recibe, Eruvey ha logrado obtener algunos ingresos para sobrevivir. “No sabemos cuánto va a durar, pero al menos me siento más tranquilo”.