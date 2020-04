La prima de Angela Aguilar expone su belleza bailando en Tik Tok

View this post on Instagram

Estos días me han costado trabajo. Parar trabajo, reflexionar mucho, no salir de casa, ya tuve mis momentos donde no entiendo mucho qué pasa, y me desespero, y me duele. Esta es probablemente la publicación más honesta que les he escrito, pero también lo siento muy necesario. Es natural sentirnos desconcertados, es natural sentir incluso miedo, pero quiero decirle a quien me lee y tiene ansiedad, que todo va a pasar, y que somos más fuertes de lo que creemos. nuestra mente es poderosa (para bien y para no tanto) pero no hay de otra: luchar o dejarnos ir. A quienes están pasando malos días por el aislamiento les digo que los entiendo, y que les mando un abrazo muy muy grande, y que le echemos todo lo que tenemos para salir de esto. La vida es maravillosa, y es muy bella. Si te sientes mal, solo piensa que esta persona no eres tú, en este momento eres tus miedos, y somos mucho más valientes de lo que creemos. Así que vivamos día por día, no es necesario pensar más adelante. Y cuando todo pase vamos a ver este momento y sentirnos orgullosos de haber logrado pasarlo. Toca obligatoriamente quedarse en casa si les es posible. Les mando todo mi amor y mi cariño, y si alguien que no la está pasando nada bien me lee, escríbanme, pasemos esto juntos. Si podemos!!!! 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼 muchos besos.