Rashel Díaz no está en Un Nuevo Día

Dios siempre nos acompaña! La conexión con el Señor va más allá de ir a la iglesia todos los días… Está en nuestras acciones y nuestro amor hacia el prójimo ❤ Orar es una manera hermosa de tener a Dios cerca, y lo podemos hacer desde cualquier lugar y a cualquier hora 🙌🏻. #VidaRashel