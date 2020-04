Sandra Itzel deleita de nuevo a sus fans al modelar en bikini

View this post on Instagram

En este periodo, aparte de entrenar mucho para mantenerme fuerte contra el coronavirus🦠 También he llegado a la conclusión de que este tipo de circunstancias nos dejan más claro quienes son las personas verdaderamente importantes en nuestra vida🙏🏻 También me siento feliz porque he podido hacer cosas que con el trabajo y mi vida loca, muchas veces no me da tiempo de hacer… que esta temporada sea de crecimiento para ustedes, sobre todo de su alma✨ Créanme que quedarse en casa, nunca había sido tan enriquecedor💚 Mi case de celular de @casetify_mx 🤳🏼 #blondie #barbie #blessed #happiness #love #stayhome #gym #cardio #fitness #casetify