Chicos y grandes encuentran refugio en la guitarra ante el coronavirus

La gente se siente inspirada para desarrollar su instituto musical, considera el comerciante Joshua Montalvo

Al cerrarse las escuelas y con los hijos en la casa las 24 horas del día a causa de la crisis del coronavirus, muchos padres encontraron una forma de refugio y entretenimiento en la guitarra.

“Las guitarras se ha estado vendiendo como nunca“, dice Joshua Montalvo, un artista y pequeño comerciante de osos de peluche, flores y guitarras en el sur de Los Ángeles.

Cuando estalló la noticia de la emergencia nacional por la pandemia, y se ordenó el cierre de negocios, dice que se estresó mucho y se resistió a cerrar.

“Bajé las cortinas y lo que hice fue sentarme en un banquillo fuera del negocio. Si algún cliente llegaba, yo lo atendería, guardando la distancia, sin dejarlos entrar”, dice.

No le quedaba otra más que arriesgarse si quería llevar dinero a su familia. “Nosotros somos un negocio que vive al día”, afirma. De hecho, reconoce que se puso muy triste pensando cómo le iba a hacer para sobrevivir durante la temporada de la epidemia y pagar la renta del local y de su casa.

“Lo que nunca imaginé es que cuando las escuelas se cerraron, los padres de familia comenzarían a llegar a la tienda a comprar guitarras para sus niños, y también para ellos”, dice.

Y vaya que sí lo tomó por sorpresa, porque la venta de guitarras tenía ya tiempo muy decaída. Lo que más ha vendido siempre y lo que da de comer a su familia, son sus grandes monos de peluche, pero las guitarras, si vendía una por día, era mucho.

Sin embargo, con el coronavirus, las preferencias en las ventas cambiaron. “No voy a decir que hacen fila para comprar guitarras como han hecho por el papel de baño en los supermercados, pero se me han vendido hasta seis por día. Algo inusual”, cuenta.

Sus guitarras tienen precios desde 65 dólares para principiantes hasta 220 dólares, el costo máximo. “También se han vendido mucho las cuerdas para guitarras y los afinadores. La gente también ha llegado con sus guitarras viejas a cambiarle las cuerdas y a pedirme que se las afine”.

Del mismo modo, se le ha vendido una que otra bocina y amplificador.

Joshua considera que el aumento en las ventas de guitarras se debe a que la gente al estar en la casa todo el tiempo busca despejar su mente y quiere distraerse. “No saben qué va a pasar con esta epidemia, y tocar o aprender la guitarra, es algo que los ayuda a lidiar con el estrés y la preocupación”.

Además, piensa que durante la cuarentena, las personas tiene más tiempo para hacer lo que le gusta, y a algunos les ha despertado su instinto musical. “Como que se sienten más inspirados”.

Casi a diario, el joven comerciante se pone a cantar y a bailar en la banqueta de su negocio para atraer a la gente y a potenciales clientes.

“Últimamente estoy cantando canciones cristianas y católicas para animarlos, y porque siento que nutren en estos momentos en que necesitamos tanto a Dios. Los conductores que pasa en sus carros, me aplauden”, dice.

Gracias al repunte de la venta de guitarras, Joshua pudo pagar la renta de su casa y del local para su negocio Melody Rose que abrió hace ocho años. “Aunque ya me quedan como 20 guitarras, y con el coronavirus, el reabastecimiento se está tardando más de lo normal”.

Lo único que le preocupa es que le puedan prohibir vender, porque las autoridades consideren que las guitarras no son un producto esencial. “Me parecería injusto porque dejan vender alcohol y marihuana, y esos productos sí que no son esenciales. La guitarra es un instrumento que ayuda a la salud mental ante el coronavirus, y tampoco es que la gente se me amontone a comprarlas y se expongan a un contagio”, dice.