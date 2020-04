La pandemia dificulta la vida de los más pobres

Desayunadores en Tijuana ven un aumento entre las personas con necesidad

A don Andrés solo le importa encontrar alimento. Piensa que pronto podría contagiarse con el coronavirus o que tal vez ya lo tiene, pero dice que como no podrá hacer nada para solucionar eso, su actual preocupación, es tener algo que llevarse a la boca.

“Yo creo que a mí me va a dar esa cosa, o tal vez ya me dio, no sé… De todos modos no hay nada que pueda hacer”, dice a La Opinión mientras espera turno para pasar a desayunar a uno de los escasos lugares en Tijuana, México, en que las organizaciones cristianas caritativas aún proporcionan alimentos a los necesitados.

Dice que hasta hoy no siente síntomas y que cada que entra a desayunar un médico le mide la temperatura. No obstante, le dijeron que el virus puede permanecer varios días en el cuerpo “y que de repente te deja saber que ya lo tienes”.

Don Andrés es franelero, es decir, que con un trapo de microfibra limpia a cambio de unas cuantas monedas el polvo de los autos que se dirigen a Estados Unidos.

Pero dice que se ha convertido en un trabajo difícil, porque la gente ahora, “con esto del virus, no quieren que me acerque a sus carros”.

Explica que al tener que dormir en la calle, don Andrés no se ve muy pulcro y que encima está la policía, que prohíbe a los franeleros.

Sin embargo el hombre de 63 años de edad todavía busca sonreír.

“¿Me vas a tomar una foto? Tómamela así”, dice y saluda con sus pulgares levantados.

Don Andrés es parte de un creciente número de personas que cada mañana acuden al Desayunador Salesiano, en Tijuana, a recibir —la mayoría de las veces— el único alimento que tendrá durante el día.

El panorama para tantas personas pronto podría cambiar, de acuerdo con Claudia Portelo —encargada del desayunador que ha sobrevivido con ayuda caritativa principalmente de estadounidenses.

Número inusual

“Hasta hace unos meses, dábamos de desayunar a unas 300 personas… En ocasiones, llegábamos a 400. Desde que comenzó la emergencia por la pandemia, hemos atendido por lo menos a 1,000 personas cada día y el número sigue subiendo, alarmantemente”, expresó.

La vida de muchos tijuanenses cambia de un momento a otro por la pandemia, por enfermedad, desempleo, carencia de lo más necesario.

Portelo hizo un cálculo rápido: “Hace una semana, compramos 10,000 contenedores desechables para servir los alimentos y al sexto día se nos acabaron”.

Comienzan a llegar personas y familias que nunca antes habían enfrentado necesidad y parte de quienes llegan, vienen de colonias de la periferia —alejadas de la zona del centro o la zona Del Río de Tijuana, los lugares más céntricos.

“Esta mañana vino una familia, querían hablar conmigo y decían que estaban muy apenados. Cuando los atendí, me dijeron que al papá en el trabajo le dijeron que por ahora no lo van a necesitar y que no saben cuándo le llamarán”, contó Portelo.

La mamá de esa familia trabajaba como empleada doméstica y después de años en una casa, también la despidieron. “Al parecer es una familia que tomó muy al pie de la letra no salir de casa y no dejar que nadie entre”, platica la encargada.

Pero igual que esa familia con hijos casi adolescentes que de pronto se quedó sin ingresos que recibía semanales y no sabe cómo pagará la renta de abril, “cada vez tenemos más familias y personas que rápidamente necesitan de nuestra ayuda”.

En México no hay seguro de desempleo, ni bancos de alimentos u otros servicios de organizaciones de la sociedad civil.

Al mismo tiempo que aumenta la demanda de ayuda en Tijuana, personas caritativas estadounidenses que a menudo ayudan con donativos o entregan alimentos por costales o cajas, ahora con la contingencia han dejado de enviar recursos.

“Tenemos la esperanza de que nos ayudarán, porque nuestra situación se vuelve desesperada”, comenta Claudia Portelo, quien calcula que al también conocido como “desayunador del padre Chava” solo le restan alimentos para unos seis días.

Para colmo, el gobernador Jaime Bonilla ordenó que nadie deambule por las calles si no es por asuntos esenciales.

Aunque alimentarse es imprescindible, más que esencial, la policía y la Guardia Nacional podría sancionar a las personas que acuden el desayunador a alimentarse.

Don Andrés dice que si cierran el desayunador, va a ser la etapa más difícil de su vida en Tijuana.

No sabe si padece de diabetes o alguna otra enfermedad, pues su preocupación principal es conseguir alimentos este día.

“Si nos quedamos sin comer, ya es lo último, ya no tenemos nada”, expresó.