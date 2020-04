Las otras peleas de Kourtney y Kim Kardashian

Las hermanas Kardashian han tenido más de una fuerte pelea en la pantalla chica

Kourtney y Kim Kardashian han robado el protagonismo de su reality show con la intensa pelea que protagonizaron y es que parece ser que la más grande de las hermanas abandonará el reality a partir de eso lo que tiene consternados a los fans de Keeping up with the Kardashian.

Por otro lado, las cosas parece que se van arreglando poco poco pues una familia que ha pasado por tanto es difícil separarla. Y es que esta no es la primera vez que Kim y Kourtney pelean, en otras ocasiones han tenido duras discusiones que han puesto a muchos a temblar. Te dejamos algunas de ellas.

1. La pelea por el Bentley

Sucedió durante las primeras temporadas del reality, si bien esta pelea involucró mayormente a Khloé, con Kourtney Kim también tuvo sus roces. Luego de que Kim no se pusiera “del lado de sus hermanas” al adquirir un nuevo vehículo, Kourtney y Khloé le hicieron la vida imposible a Kim, haciendola llorar durante un viaje familiar. A esto Kourtney dijo que “Kim se veía muy horrible cuando lloraba y no podía evitar reír”.

2. El drama por un videojuego

Kim le pidió a su hermana mayor que estuviera en su juego, sin embargo a Kourtney no le pareció la idea. Kim le reclamó que era un favor que le pidió y la ofendía que ella no lo hiciera. La pelea escaló muy rápido.

3. Kim le dice que no es tan famosa

Una de las más recientes, a finales del año 2018 Kim le reclamó a Kourtney su falta de profesionalismo, además de que le dijo que ella era “la menos interesante”. Esto ofendió mucho a Kourtney quien llamó a su hermana cruel.