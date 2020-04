Malillany Marín presume su cuerpo en un minivestido negro y medias neón

View this post on Instagram

En estos días que estamos en casa . Revisando mis fotos encontre este recuerdo de cuando fui al @unico2087 con mi mamá y quiero mencionarlos porque todos los hoteles que en algún momento me recibieron con los brazos abiertos y a todos sus trabajadores que hacen nuestra estancia extraordinaria ! Hoy están pasando no los mejores momentos. Si cuando estuvieron en su esplendor nos recibieron con tanto amor ! Hoy desde casa los recuerdo y a todos y cada uno de sus trabajadores que hicieran mi estancia especial y agradable les hago esta mención y reconocimiento Pronto volveremos a vernos ! Vamos a salir adelante amor con amor se paga ! Y a @vivaaerobus que nos llevo en aquella ocasión con amor también ☺️🥰🌊🙏🏻 hace menos de un año aca estabamos. Felices #vamosmundo 🙏🏻☀️