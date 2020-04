6 frutas que te ayudan a perder peso

Las frutas son excelente opción para tu dieta, no te suben de peso, dan energía, aportan antioxidantes, nutrientes y fibra

El consumo de alimentos con azúcar agregado, como refrescos, cereales, galletas, pan -incluso esos que son endulzados con jarabe de maíz, néctar de agave miel, etc-, no solo no te ofrece ningún beneficio y te hace subir de peso, sino que también aumenta el riesgo de diabetes y enfermedades cardiovasculares, de acuerdo a la Escuela de Salud Pública de Harvard y la Asociación Americana del Corazón.

Muchas frutas además de contener agua, antioxidantes y nutrientes, nos aportan fibra. Comer alimentos con fibra agrega volumen a su dieta y hace que se sienta saciedad. Preferir alimentos saludables en lugar de otros con azúcares simples, ayuda a controlar su peso.

Azúcar de las frutas no te hace subir de peso

Si amas los alimentos dulces, la mejor opción es consumirla de las frutas, las verduras y la leche. “Estas son adiciones saludables a su dieta”, dice el Dr. Andrew Bremer, experto en edulcorantes del National Institutes of Health (NIH).

El azúcar de las frutas no te hará subir de peso, aquí te explicamos a detalle:

Te enlistamos 6 frutas que son tus aliadas si estás en un plan de control de peso

Manzana

Las manzanas son unas de las frutas más fáciles de llevar a todos lados, y en cualquier momento podemos disfrutar de su sabor, frescura y beneficios de la fibra, antioxidantes y vitamina C que nos ofrecen.

Las manzanas frescas y enteras ofrecen la mayor cantidad de nutrientes. Se aconseja no desechar la piel ya que la Escuela de Salud Pública de Harvard señala que se estaría eliminando gran parte de la fibra y la mayoría de los flavonoides.

Deshidratar o secar las manzanas elimina la vitamina C, que se encuentra predominantemente en la carne. El azúcar (mayor cantidad de calorías) se agrega a las manzanas secas.

Sandía

La sandía es la fruta que mayor cantidad de agua contiene (95% de su peso), destaca por su contenido en carotenoides.

Es antioxidante, protege las células, es depurativa, previene de enfermedades y la pueden consumir tanto niños como adultos.

Piña

Esta fruta destaca su elevado contenido en agua (87%) y en hidratos de carbono (12g/100g), es poco calórica (45 kca/100g). Consumida en fresco facilita la digestión gracias a su contenido en bromelina, que es una enzima proteolítica que metaboliza las proteínas de los alimentos, de acuerdo a la Federación Española de la Nutrición.

Papaya

La papaya destaca por su alto contenido en vitamina A, vitamina B y vitamina C. También tiene antioxidantes como zeaxantina y betacaroteno.

La papaya favorece la digestión tanto por su enzima llamada papaína, así como por su alto contenido de fibra y agua, los cuales ayudan a prevenir el estreñimiento y promueven la regularidad y un tracto digestivo saludable.

Fresas y otras bayas

Tienen mútliples beneficios, por su contenido en antocianinas, polifenoles (ácido elágico) y de vitamina C, las fresas tienen una gran capacidad antioxidante.

Una ración media de fresas de 150 g contiene 86 mg de vitamina C. La recomendación de ingesta es de 90 mg para hombres adultos y 75 mg para mujeres adultas, de acuerdo a The National Institutes of Health.

Previenen el envejecimiento prematuro y te ayudan a mantener una dentadura limpia y sana.

Naranjas

La naranja es una fruta de escaso valor calórico y bajo contenido de grasa. Aportan a la dieta una cantidad interesante de fibra soluble (pectinas), cuyas principales propiedades se relacionan con la disminución del colesterol y la glucosa en sangre, así como con el desarrollo de la flora intestinal, explica la FEN.

Las naranjas además de ser dulces te aportan valiosos ricas en antioxidantes, contienen flavonoides carotenoides, vitamina C y folatos.

Lo ideal es comerla entera que en jugo. En forma de zumo varían sus características nutricionales, ya que este apenas contiene fibra y tiene menores cantidades de vitaminas y minerales que la naranja entera.

Una ración media de fresas de 150 g contiene 86 mg de vitamina C.

Una naranja mediana, de 225 g, contiene 82 mg.

Te puede interesar: Cuida tu cabello, piel y uñas, consume alimentos con biotina