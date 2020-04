Karla Martínez: “Es triste que un virus haya hecho que nos hincáramos ante Dios”

Entra y mira el video donde no pudo contener el llanto

Con el comienzo de la Semana Santa católica, Maity Interiano hizo un especial para ‘Despierta América’ de cómo se verá afectada, en esta ocasión, con la pandemia de coronavirus, COVID-19. Karla Martínez, quien condujo desde su casa, no pudo contener las lágrimas.

Católica, evota de la Virgen de Guadalupe y de San Judas, karla se sintió muy afectada esta mañana luego de mirar la pieza que Interiano preparó para el show matutino de Univision.

Al terminar, mientras cada una estaba conectada desde sus casas, Martínez se expresó de esta manera:

“Me he puesto a meditar mucho, a reflexionar y a ver si no se me quiebre la voz, como dijo el sacerdote, es triste que un virus haya hecho que nos hincáramos ante Dios, y creo que llega la cuarentena en la época de cuaresma con un mensaje maravilloso, ojalá que todos hagamos caso del mensaje que nos está llegando”, sin poder evitar el llanto.

Como casi todos los shows de televisión, en particular los de Univision, se han dividido los grupos de trabajo (los que están delante y detrás de cámara). Mientras dure el peligro del coronavirus, se turnan por semanas de tal manera que algunos están en el estudio y news room, y los otros en las casas.

En esta ocasión le tocó a Karla Martínez desde su casa, y durante toda la semana la hemos visto muy conmovida, quizás porque le toca repartir el tiempo de la mañana entre sus tareas profesionales y las personales como mamá y esposa.

MIRA AQUÍ EL MOMENTO EN QUE KARLA SE QUIEBRA: