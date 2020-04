Cuídate para poder cuidar a otros

Permanecer en nuestro hogar es el mayor acto de responsabilidad y amor social que podamos aportar al mundo en este momento

Hace unos días escribí una columna titulada “Y la conciencia ¿pa’ cuando?”, con el propósito de crear conciencia sobre la importancia de quedarnos en casa. Muchos dijeron que para mi era fácil permanecer en la casa, pero que para muchos es difícil porque deben salir a trabajar para poder alimentar a sus familias.

Y cuanta verdad hay en esto, sé que muchas personas no tienen el privilegio de poder trabajar desde su hogar, y no quiero que me malinterpreten, pero debemos tomar medidas drásticas si queremos acabar con esta pandemia, y no lo digo yo sino los expertos en el tema.

Estoy consiente de que cada día que no se trabaja se pierde dinero pero cada vez que sales de tu hogar, peligra tu vida y la de los tuyos, y eso es algo que vale muchísimo más que el sueldo que pierdas por no trabajar.

Este virus es más contagioso de lo que jamás nos hubiéramos imaginado y por eso se ha propagado de una manera tan veloz, y además sobrevive en superficies por tiempos inimaginables. Las proyecciones muestran que millones se contagiarán. Entonces dime ¿estoy exagerando con mi recomendación?

Permanecer en nuestro hogar es el mayor acto de responsabilidad y amor social que podamos aportar al mundo en este momento. Por primera vez la solución no está en una vacuna sino en nuestras manos por medio del aislamiento social.

Si eres parte de los héroes que están trabajando para que el sistema siga funcionado, permíteme felicitarte por tu gran labor y el riesgo que estás tomando. Te ruego que te cuides, que tomes todas las medidas de precaución, incluso como decía mi abuelita “más vale pecar por exceso que por defecto” así que cuando llegues a tu casa deja los zapatos en la puerta y ten una bolsa preparada donde vas a echar todo lo que tienes puesto y sin tocar nada ve directo a bañarte.

Recuerda tu familia te quiere y te necesita sano y salvo por muchos años más.

