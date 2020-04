VIDEO: Muere electrocutado niño que cuidaba a su mamá con coronavirus en México

Aparentemente, murió electrocutado en su casa

Un menor de 14 años que decidió dedicarse a cuidar a su madre paciente de coronavirus en Ecatepec, Estado de México, murió electrocutado en su casa, reportaron hoy medios en el país.

Esta semana, el caso de Juan Eduardo y su madre Adriana acaparó titulares en México y en otros países por la humanidad mostrada por el jovencito en medio de la crisis.

Juan Eduardo quien acababa de cumplir años se empezó a hacer cargo de las labores de casa y de cuidar a su mamá luego de que la mujer fuera diagnosticada.

El reporte este sábado de El Debate indica que por más de 20 días, el adolescente se encargó del cuidado de su madre a pesar de que él mismo corría el riesgo de contagiarse.

“Mi hijo me dijo: ‘yo me quedo contigo. No se me va a olvidar que dijo: ‘no, mamita, con esa enfermedad; si te mueres, ¿qué voy a hacer?. No, mami, yo me muero contigo. Nos morimos juntos’”, se le escucha decir a la mujer en un video reseñado por Excélsior TV.

La mujer que se desempeñaba como taxista dijo haber transportado a clientes que tenían los síntomas asociados con el coronavirus.

Adriana explicó que la tarde de ayer comenzó a tener problemas para respirar por lo que tuvo que ser trasladada a un hospital. El niño prefirió quedarse en casa. Durante ese periodo, cayó una fuerte lluvia que provocó que el agua se metiera a la casa.

De acuerdo con los vecinos, vieron al niño barrer y le indicaron que si lo ayudaban, pero él dijo que podía solo. Al parecer el menor encendió la bomba de la cisterna y se electrocutó.