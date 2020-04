4 originales recetas para darle un giro al uso de atún de lata

View this post on Instagram

Disfruta de unos Ricos y saludables Canelones rellenos de Atún con salsa bechamel, ideales para este Viernes Santo !!!! INGREDIENTES: 3 Porciones. 1 paquete de canelónes 2 latas de atún en agua 1 cebolla picada finamente 1/2 pimiento verde picado finamente 1 1/2 tazas de leche 150 gramos de queso manchego rallado 4 yemas de huevo aceite de oliva 30 gramos de perejil fresco picado finamente 30 gramos de albahaca finamente picada sal al gusto pimienta al gusto 1/2 taza de crema PREPARACIÓN: 1.Poner los canelos en agua hirviendo, con un toque de sal y aceite de olivo. Dejarlos en el agua hasta que se ablanden. 2.En una olla mezclar la leche, crema y el queso a fuego lento y dejar que espese. Agregar las yemas fuera del fuego y dejar que espese.Sazonar con sal y pimienta. 3.En un sartén con aceite sofreír la cebolla, el pimiento, Agregar el atún y el ajitomate. Dejar reducir por 5 minutos y sazonar. Sacar del fuego dejar enfriar y agregar el perejil. 4.Rellenar los canelones y colocarlos en un molde engrasado. Bañarlos con la salsa bechamel, y poner queso rallado arriba y la albahaca. 5.Meter al horno a 175 C° hasta que se gratine el queso y listo !!!