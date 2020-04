Actriz de Televisa de “Como dice el dicho” está delicada por Covid-19

"Les pido oración para mi mamá", suplicó desde Nueva York la hija de Cecilia Romo

La actriz Cecilia Romo se encuentra hospitalizada tras contagiarse con el coronavirus, de acuerdo con su hija, Claudia González Romo Edelman.

Claudia pidió a los integrantes del grupo de Facebook Mexicanas en el Mundo Oficial que alzaran sus oraciones para la recuperación de la salud de su mamá, de quien se encuentra apartada puesto que la hija de la famosa radica en Nueva York.

“Por favor les pido oración para mi mamá que está hospitalizada por Covid-19. Tiene pulmones delicados y arritmia. Nunca he pedido nada a este grupo pero ahora se me deshace el corazón de estar en NYC y no poder viajar ni poder estar cerca”, escribió.

“Mamá es una mujer extraordinaria. Una actriz que está en una novela ahora mismo. Una mujer luchadora y un alma muy sabia llamada Cecilia Romo. Les pido por favor una oración”.

Cecilia Romo es conocida por su participación en programas como Juro que te Amo, Cadenas de Amargura, Como Dice el Dicho, Silvia Pinal… Frente a Ti, entre otros.