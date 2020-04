Carolina Gaitán seduce las redes con bikini y tapabocas

View this post on Instagram

El aislamiento es vital para todos; ese es el mensaje que queremos enviar con esta portada con @lagaita que hicimos mucho antes de que se decretara la cuarentena en Colombia y la pandemia se convirtiera en una realidad terrible para nosotros. En realidad, Carolina iba a ser la portada de nuestra edición musical y las fotos estaban programadas para el 14 de marzo, pero el 11 de marzo la OMS declaró al #covid_19 como pandemia y decidimos darle un giro a toda la edición. Mandamos a hacer crónicas en Roma, Madrid y Teherán, las ciudades que en ese momento sufrían con más fuerza la llegada del coronavirus. Entrevistamos al doctor Otto A. Sussmann sobre la enfermedad. Conseguimos el permiso para publicar un fragmento del Diario del año de la peste, de Daniel Defoe (@editorial_impedimenta), y el escritor Miguel Mendoza preparó un ensayo sobre las epidemias en el arte. Le contamos a Carolina la situación y ella –con una generosidad sin límites– decidió ayudarnos a crear una metáfora extrema sobre el aislamiento. El 14 de marzo –cuando todavía se discutía si se podían hacer conciertos en Bogotá– hicimos las fotos. El día 18 la alcaldesa @claudialopezcl ordenó la cuarentena preventiva para el 20 de marzo. Luego vino la cuarentena por orden del presidente @ivanduquemarquez. El resto de la historia la conocen todos. “Estamos igual de expuestos e igual de vulnerables. Esta experiencia nos permite darnos cuenta de que somos iguales, como humanos”, nos dijo Carolina. El doctor Carlos Francisco Fernández, asesor médico de la Casa Editorial El Tiempo, nos ayudó a escoger esta foto como portada. La mascarilla, el plástico, los guantes, son una metáfora del aislamiento al que debemos someternos todos. #quedateencasa. @revistadonjuan PH: @hernanpuentes MH: @normajaneid Realización: @laura.morenob @itchir Art: @javier_garzon_yeahh @fernando.gomez.e Editor Don Juan: @instachepe Music Management: @mun_ent