Verónica Montes revela el secreto para tener un abdomen plano y sexy como el de ella

View this post on Instagram

Marca tu Abdomen desde Casa: -Jack knife haces 4 series de 15 rep. -Separa y junta las piernas haces 4 series de 10 Rep. -Crunch completo levantando brazos hacia arriba hacer 4 series de 10 Rep. -Elevación de piernas hacer 4 series de 10 Rep. . Outfit: @lolita_aca