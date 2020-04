5 autos que no debes comprar si han sido modificados

Los autos modificados suelen brindar una estética o un desempeño que los convierte en modelos únicos, pero cuidado, podrían tener algunas consecuencias mecánicas que seguramente no has tomado en cuenta

La mayoría de los automovilistas siempre sueñan con tener el auto perfecto el auto más potente, por eso es común ver que realizan diferentes modificaciones para convertirlos en el auto ideal., sin embargo, los autos modificados sufre algunas desventajas, como el hecho de perder la garantía por parte de la marca.

Esto no significa que modificar un auto sea malo o lo convierta en el peor vehículo, pero probablemente al no tener garantía, no contará con los servicios de agencia, lo que provocaría que en un futuro, el vehículo pueda sufrir problemas en el motor, suspensión o transmisión, si no se le da el mantenimiento adecuado.

Las modificaciones estéticas son las menos problemáticas, siempre y cuando estén bien realizadas y sean de tu agrado, pero, de acuerdo con el portal Pulso, es importante evitar a toda costa comprar un auto con varios retoques mecánicos, a menos que esa sea tu intención inicial, sobre todo si se trata de los siguientes autos.

1. Ford Focus ST

Este modelo de Ford no es precisamente el auto más deportivo de la marca, pero si el que más modificaciones sufre por parte de los dueños, sin embargo, una errónea modificación en el sistema de admisión generará un mal funcionamiento en el LSPI, un sensor que detecta que se está circulando despacio para regular la ignición en la cámara de combustión.

2. FIAT Abarth 500

El principal problema de este “cohete de bolsillo” al comprarlo usado generalmente se concentra en la condición de los neumáticos, y reponerlos no será nada barato. Esto se debe a la cama extremadamente baja de la llanta, que en conjunto a una suspensión dura, provocan chipotes o quedan inservibles al pasar un bache a altas velocidades.

3. Polo GTI

A pesar de ser una de las opciones más divertidas de la familia alemana por su motor turbocargado y poco peso, el uso de una transmisión de doble embrague significa un cuidado especial, que desgraciadamente no suele ser habitual en este tipo de coches.

La reparación de una caja automática de doble embrague puede ser muy cara.

4. Mitsubishi Eclipse

La mayoría de los Eclipse disponibles de segunda mano son autos tuneados, y cuentan con motores retocados, interiores con materiales de mala calidad, fallas en los sistemas eléctricos o, específicamente, elementos estéticos que más allá de ayudar perjudican con mayor arrastre y consumos de combustible más elevados.

5. MINI JCW

De acuerdo con los experto, el deportivo de origen británico tiene su principal falla en la bomba de anticongelante y termostato, que tienden a presentar desperfectos alrededor de los 80,000 kilómetros. Otra causa por la cual no deberías comprarlo usado, es porque los soportes en la parte del radiador se suelen quebrar, ya que son componentes fabricados en plástico y el calor los debilita, y en un auto usado, seguro fueron modificados.

