Andrea Escalona paraliza Instagram posando en ardiente bikini

La conductora presumió sus curvas de infarto en medio del jardín de su casa

Andrea Escalona vuelve a paralizar las redes sociales con una serie de provocativas imágenes en las que presumió cuerpazo en un diminuto traje de baño.

La hija de la productora Magda Rodríguez dejó con la boca abierta a 1.4 millones de seguidores a quienes ha enamorado en su cuenta de Instagram, gracias a las sensuales imágenes con las que deja al descubierto sus curvas de infarto.

Vistiendo un ardiente bikini blanco de estampado floral, la también actriz derrochó sensualidad posando en medio de las flores del jardín de su residencia de campo ubicada en Villa del Carbón, Estado de México, en donde permanece en confinamiento junto a su mamá.

De esta manera, la conductora que comparte micrófonos con Galilea Montijo y Andrea Lagarreta en el programa matutino ‘Hoy’ describió la imagen con un fragmento de la canción “Una rosa es una rosa” que hiciera famosa en el año 1991 el grupo español Mecano: “Quise cortar la flor más tierna del rosal pensando que de amor no me podría pinchar, y mientras me pinchaba me enseño una cosa: Que una rosa es una rosa es una rosa“.

La atrevida instantánea que obtuvo cerca de 80 mil “me gusta” y un gran número de halagadores comentarios que enviaron sus admiradores.

“Estás hermosa“, “Woow que hermosa y sexy estás princesa“, “Que bella“, “Eres la flor más preciosa“, “Cada día más bella“, “Hermosa de pies a cabeza“, “Guapísima“, “Ay Dios mío no puedo con tanta belleza“, “La mujer más hermosa“, “Espectacular“, “Que cuerpazo“, son solo algunos comentarios que recibió la actriz de televisión y teatro de 33 años de edad.