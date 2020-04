Aumenta las defensas con exquisitos smoothies cargados de vitamina C

View this post on Instagram

Uno de nuestros favoritos! 💚 Perfecto para subir las defensas y ayudarnos con la quema de grasa! -1 manotada de espinaca baby -1 banana congelada -1/2 taza de agua de coco -jugo de 1 limón -1/2 manzana verde -1 porción de Venus Colageno