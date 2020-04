Erika Buenfil confiesa que su personaje en ‘Te doy la Vida’ es agotador

Asegura que es insoportable, frívola y racista

Este próximo 13 de abril, a las 8/7 PM Centro, Univision estrena ‘Te Doy La Vida’, protagonizada por José Ron y Eva Cedeño, la novela cuenta la historia de un mecánico, cuya vida dará un giro radical, después de enterarse de que es padre de un pequeño diagnosticado de cáncer al cual deberá donarle un órgano.

Erika Buenfil tendrá uno de los personajes pilares de la historia, quizás el más auténtico, pero también el más incómodo. Ella será Andrea, la madre de Elena (Eva Cedeño), clasista, frívola, racista e insoportable, por lo menos así lo define la actriz que se ha convertido en la reina del Tik Tok.

“Es agotador, porque yo sí soy de las que deja el corazón, la pulpita, la sangre y la médula en mi trabajo. El director poco a poco me fue llevando y entonces teníamos la conversación de lo que él había entendido con la escena y lo que yo habían entendido… Es un personaje muy explosiva”, comienza diciendo Erika, en una entrevista exclusiva que nos dio en Televisa.

Con 35 años de casada y tres hijas, su esposo le pide el divorcio pues se enamoró de otra mujer y allí el mundo de Andrea se tambalea: “Es que todo el mundo me dice que es insoportable, que es nefasta, que está hueca… ¿Y te tardaste 35 años en darte cuenta de todo eso?… La que es insoportable o la que es una niña consentida o lo que sea, es siempre, ahí la justifico muchísimo. Tenemos tres hijas, desde la primera se podría haber ido, no le justifico a que sea tan racista, aunque la justifico porque es su personalidad…. No le justifico cómo desprecia a las clases, y tampoco le justifico que haya descuidado tanto a sus hijas”.

Como te hemos contado, la historia habla de un niño, el nieto adoptivo de Andrea, necesita un órgano para poder salvar su vida, un tema que aun le es más difícil de tratar en escena a Buenfil:

“A mi personaje no le importa, a mí como ser humano debe ser terrible… A mí me derrumbaría de saber que cualquier persona cerca a mí, no hablo de mi hijo porque no lo quiero pensar, ni mencionar, le pase”.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN VIDEO: