Adulto con necesidades especiales recibe residencia de EEUU en tiempos de coronavirus

Primero le dieron el asilo, lo que le abrió el camino para ser residente, y ponerlo rumbo a la ciudadanía

En plena crisis del coronavirus, Jorge Gibrán Acosta López, un inmigrante mexicano que nació con varias discapacidades, recibió su tarjeta de residencia de los Estados Unidos, casi tres décadas después de emigrar a este país.

“Él no está consciente, pero se siente feliz. Sabe que la green card es algo bueno”, dice Roberto Acosta, padre de Jorge Gibrán.

Protegidos con mascarillas contra el coronavirus, el muchacho y sus padres Roberto y Natividad Acosta se presentaron en las oficinas del abogado de migración Alex Gálvez a recoger su tarjeta de residente.

“Aunque mi hijo no quiere para nada al presidente Trump, debemos reconocer que esta administración le dio la residencia, y ya empezamos a contar los días para que se haga ciudadano en cinco años”, comenta el padre.

“La ciudadanía es lo más grande que todo inmigrante quiere tener en Estados Unidos. Queremos que sea ciudadano para que reciba todos los derechos”, completa.

Jorge Gibrán tiene 30 años de edad. Es el tercero de cuatro hijos de sus padres Roberto y Natividad, nacidos en Sinaloa, México. Él nació en Guadalajara, México, pero a los tres meses de nacido, fue traído a Los Ángeles.

El niño comenzó a crecer sin caminar ni hablar. Le siguieron las temperaturas y convulsiones. Casi para cumplir los tres años, le hicieron un examen genético que arrojó que el menor tenía el Síndrome Smith-Magenis, un desorden en el desarrollo que afecta muchas partes del cuerpo.

“Un error en un cromosoma le provocó déficit intelectual, problemas de aprendizaje y varias discapacidades que se comenzaron a acentuar en el kinder”, explica Roberto.

Después de un recorrido por varias escuelas públicas y privadas en busca de la mejor atención para su hijo, Jorge Gibrán logró graduarse de la preparatoria Villa Esperanza en Pasadena en 2008.

Pero el tiempo pasaba, y el muchacho que llegó siendo un bebé al país, continuaba sin un estatus migratorio.

“Fue muy difícil. Por no tener un seguro social válido, le llegaron a negar los servicios médicos y le daban un MediCal restringido. En 2014, estuvo internado en terapia intensiva por problemas respiratorios que se convirtieron en neumonía. La trabajadora social en San Gabriel Medical Center insistía en decirme que quién iba a pagar y cómo íbamos a hacerle. Es una impotencia muy grande cuando no se tienen papeles. Tuve que informarme sobre los derechos de los pacientes”, dice Roberto.

En 2016, Roberto y Natividad se convirtieron en ciudadanos estadounidenses. Un año después fueron a ver al abogado en migración Gálvez para ver si había alguna posibilidad de alivio migratorio que permitiera salir a su hijo de las sombras.

“El abogado nos aconsejó solicitar el asilo”, rememora el padre.

En 2017, Gálvez presentó la petición en la oficina de asilo de Los Ángeles bajo el argumento de que si el muchacho era deportado, sus derechos humanos como persona especial iban a ser violados, ya que en México iba a ser relegado a vivir en los márgenes de la sociedad sin servicio alguno.

“Durante la entrevista de asilo, dentro de sus limitaciones, mi hijo le decía a la oficial: ¡ey! no me envíes a México, no me deportes, no me metas a la cárcel”, narra Roberto.

El día que le dieron la buena nueva de que había ganado el asilo, fue algo muy grande para la familia. “Ahí me di cuenta que algunos oficiales de migración son muy humanos”, considera el padre.

En 2018, Jorge Gibrán recibió el asilo. Un año y medio después, solicitó la residencia. El 7 de abril, el abogado Gálvez le entregó la tarjeta de residente que a su oficina fue enviada por correo.

“La residencia es una satisfacción enorme para una persona con los problemas y necesidades tan grandes como las de mi hijo. Él se siente americano. No sabe que no lo es, pero habla puro inglés”, dice el padre.

Reconoce que él y su esposa Natividad siempre mantuvieron una actitud triunfadora y pensaron que sí se iba a poder obtener el asilo y la residencia para su hijo.

“Vamos a celebrar con un viaje hasta Florida, recorriendo todo el país en un camión con casa rodante. Solo esperaremos a que pase la epidemia del coronavirus”, dice feliz y satisfecho.

Echa por tierra un mito

El abogado Gálvez dice que al obtener Jorge Gibrán el asilo, se echa por tierra el mito de que por ser mexicano no eres elegible. “Es una gran mentira. Cada caso es único, y merece ser evaluado bajo sus propios méritos y no con los lentes de un mito que perjudican a quienes quieren lograr el sueño americano”, dice.

Y agrega que este caso, es muy conmovedor porque llega en plena cuarentena de una pandemia mundial, y en tiempos de Pascua cuando debemos recordar que Dios mandó a Jesús como una persona única y especial. “En la misma manera, la historia de cada inmigrante merece la dignidad de ser especial”.