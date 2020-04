Niurka burla la cuarentena para broncearse frente al mar con un diminuto bikini blanco

Además de una lluvia de piropos, la vedette recibió varias críticas por salir de su casa en plena pandemia de coronavirus

Niurka decidió salir de su casa para disfrutar los días calurosos desde la playa.

La polémica vedette acabó con el aislamiento en casa para pasar unos días de descanso frente al mar. Y es que, de acuerdo a sus más recientes publicaciones compartidas en su cuenta oficial de Instagram, se encuentra acompañada de su hijo Emilio en un paradisiaco destino.

En un primer video en el que se ve a Emilio Osorio acostado al interior de una habitación, la cubana reveló que se encuentra en un ambiente sano, tranquilo y alejado mientras pasa el tiempo.

Más tarde, compartió un par de ardientes videos en los que se le puede ver tomando el sol usando un micro bikini en color blanco. Haciendo un recorrido por su escultural cuerpo, Niurka reveló centímetro a centímetro el bronceado perfecto que logró durante su arriesgada escapada.

“La bronceada de hoy“, fue la frase con la que describió los videos que ya cuentan con miles de reproducciones y “me gusta”.

Mientras que, con una ardiente fotografía dejó ver su torneada retaguardia usando las diminutas prendas. “Ayer bikini azul hoy tocó bikini blanco“, anotó junto a la fotografía que despertó el enojo de sus fans, quienes la criticaron por olvidarse de la cuarentena para irse de vacaciones.

“Cuídate mucho por favor no estamos de vacaciones“, “Parece que ellos no quieren escuchar recomendaciones“, “Que no animen a la gente a salir“, “Que hermosa es usted Niurka muchos saludos manténganse en casa no salga“, “Es tiempo de quédate en casa, pero parece que ustedes están en vacaciones en playa y de eso no se trata“, “¿Usted no está de cuarentena? ¿Cómo así que fue a la playa?“, son solo algunos comentarios que se leen sobre la publicación.