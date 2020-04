Al “Chicharito” Hernández y a su familia les cayó bien la cuarentena: “Nos viene ching**sísimo por la estabilidad”

Los Hernández Kohan están disfrutando el confinamiento, unidos y tranquilos como nunca

Contrario a lo que piensa la mayoría de la población que se encuentra confinada en sus hogares debido a la pandemia del coronavirus, a “Chicharito” Hernández y su familia les ha caído fenomenal este encierro, ya que les ha dado una estabilidad que no tenían desde hace meses.

¡LO TIERNO! 😍 Así juega Chicharito con su hijo durante esta cuarentena Usemos este tiempo para disfrutar a nuestra familia pic.twitter.com/Ab9Sh4EeW7 — Analistas (@_Analistas) April 6, 2020

Y es que en menos de un año, Javier Hernández y Sarah Kohan se mudaron a tres países diferentes en dos continentes distintos, tuvieron a su hijo Noah y acaban de anunciar un nuevo embarazo. Una vida ajetreada sin duda, por ello, ahora que la pareja tiene tiempo para acomodar la mudanza en Los Ángeles, que pasan tiempo unidos y que no tienen problemas económicos ni de salud, Javier declaró que está pasándola bien.

“Para mí, Sarah y Noah, esta estabilidad nos viene chingonsísimo, estuvimos moviéndonos muchísimo. Noah tiene 9 meses y por fin está agarrando el ritmo del sueño. Algo que tenemos en mente es disfrutar lo que sea, el aislamiento es colaboración, siento que estoy haciendo algo para ayudar a la gente, al mundo, para tratar de aplanar la curva y salgamos de eso”, expresó en entrevista con la comediante mexicana Sofía Niño de Rivera al minuto 10 del video que se muestra a continuación.

En cuanto a si extraña el fútbol, el mexicano respondió que sí, pero que se limita a seguir las indicaciones y a aprovechar lo mejor que puede el tiempo en su aislamiento.

“Me doy gracias y le doy gracias a toda esa gente que ha estado a mi alrededor en todo mi andar por esta profesión, de que tengo la suerte que me chingué durante mucho tiempo y lo sigo haciendo, de que puedo parar por algún tiempo y no me preocupa mi estado de vida, vivir mi día a día. Obviamente extraño el futbol, extraño entrenar pero trato de no apegarme a eso, no depende de mí decir si iniciamos, jugamos o entrenamos, trato de aceptarlo. Claro que me jode a ratos, me despierto y y me gustaría agarrar el coche e irme al entrenamiento, pero no está en mí“, añadió.

To all the medical professionals on the frontlines of the coronavirus pandemic: Thank you. #MLSUnites #NationalDoctorsDay pic.twitter.com/yUglzHPmO5 — Chicharito Hernandez (@CH14_) March 30, 2020

Sobre su pasatiempo favorito en esta época de cuarentena, el delantero del LA Galaxy, dijo que revivió su infancia viendo Los Caballeros del Zodiaco y que se emocionó tanto que terminó pidiendo sus figuras de acción en línea.

“Tengo un lado infantil menos oculto, ahorita compré 18 monos de colección de los Caballeros del Zodiaco, mi caricatura favorita de niño. Justo cuando empezó la cuarentana me aventé la serie cuando luchan contra los Caballeros Dorados, vi las figuras en línea y las compré todas“, aseguró.

Chicharito Hernández ha desvelado que su serie infantil favorita eran Los Caballeros del Zodiaco (Vía @bayer04_es) pic.twitter.com/C5URUp2Kar — Esteban Gómez (@mirondo9) January 13, 2016

Finalmente, y pese a que está disfrutando la cuarentena, Hernández desea que esta crisis pronto pase, que la gente tome el lado positivo y que haya menos desigualdad.

“Espero que esto regrese a la normalidad o que mejore nuestra realidad, que todas esas personas que están en unos niveles extremadamente altos puedan aprender y haya menos desigualdad. Es increíble que a mí me paguen tantísimo por hacer un deporte y a gente que está tratando de encontrar la cura no está ganando nada, económicamente hablando”, sentenció.