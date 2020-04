Anita del Rey desnudó su trasero con un cachetero de encaje en negro

Anita del Rey se puso atrevida en Instagram y apareció en ropa interior, pero de todo su cuerpo lo que más presumió fue su trasero, no solo en la imagen sino también en su texto.

“Todos mis planes se han ido a la mie**a, (como supongo que los de todos) Debería estar en un avión camino de empezar una nueva vida, todo esto me ha hecho reflexionar sobre las cosas verdaderamente importantes, así que me he dado cuenta, que cuando sea mayor podré decir que con 35 tenía un cu**zo 📸 @borjafilms”, escribió la actriz Anita del Rey.

Previo a esta imagen, siempre en Instagram, la española ya había dejado la red ardiendo con otro desnudo, literal.

Sobre la sesión de fotografía en lencería ya Anita había dado un adelanto el pasado 30 de marzo dejando al frente el sostén de este delicado conjunto.