Los 10 vehículos más vendidos del primer trimestre del 2020

A linha 2020 do @chevroletbr Equinox chegou! A maior novidade do SUV médio é o motor 1.5 turbo, que rende 172 cv e 27,8 kgfm; Mas o 2.0 turbo de 262 cv segue equipando a versão mais cara. Além disso, a Chevrolet lançou a versão Midnight, diferente pelo acabamento todo preto. Preços: Equinox LT 1.5 turbo: R$ 129.990 Equinox Midnight 1.5 turbo: R$ 131.990 Equinox Premier 1.5 turbo AWD: R$ 154.990 Equinox Premier 2.0 turbo AWD: R$ 162.990 . #equinox #chevroletequinox #midnight #equinoxmidnight #suv #equinox2020 #turbo #carro #auto #car #automais #bene_gomestv