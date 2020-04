Qué beneficios tiene la naranja agria

¿Qué es la Naranja agria o amarga?

La naranja agria o amarga (Citrus aurantium), es un árbol cítrico proveniente de Asia, que actualmente se cultiva en diversas zonas y climas del mundo. Se trata de un híbrido entre una especie de pomelo (Citrus maxima) y una de mandarino (Citrus reticulata). Como fruto comestible carece de valor por su casi nula dulzura, aunque por ser una especie rústica muy adaptada a diversos suelos y climas, suele usársela como portainjerto de otros cítricos.

Otros nombres

En inglés: Bigarade Orange, Bigrade, Bitter Orange, Chinese Bitter Orange, Clementine, Marmalade Orange, Neroli, Rough Seville, Seville, Seville Orange, Sour Orange.

En medicina natural



Uno de los primeros usos registrados aparece en la Antigua China, donde la naranja amarga inmadura o Zhi-shi, se utilizaba en preparaciones como extracto herbal, aconsejado para tratar la obstrucción del flujo normal de “Qi” por flema (como expectorante) o para calmar los nervios en casos de insomnio y mejorar la energía “Chi”.

Diversos nativos del continente americano la usaban como laxante, para aliviar dolores de estómago causados por indigestión, para los gases o el estreñimiento.

Actualmente se sabe que sus frutos contienen entre 3 y 8% de sinefrina o fenilefrina, un químico similar a la efedrina y con efectos análogos. La efedrina se ha usado para mejorar el rendimiento atlético, estimular la corteza cerebral y ha sido un componente expectorante de algunos medicamentos. La Administración de Drogas y Alimentos (FDA) de EE. UU. prohibió desde el 2004 la venta de suplementos alimenticios que contengan efedrina y en algunos de estos suplementos se la reemplazó por extractos de Citrus aurantium.

Para qué se usa



Como dijimos, la naranja agria contiene un químico estimulante llamo sinefrina o fenilefrina, que actúa como estimulante adrenérgico. También puede ser útil para reemplazar a la efedrina en los antigripales o anticatarrales, y para ayudar a controlar las secreciones nasales.

La sinefrina o fenilefrina puede ser hipertensiva (elevar la presión sanguínea) lo cuál es un efecto secundario peligroso. Este posible efecto ésta siendo estudiado y aparece mencionado en diversas monografías, pero aún existen resultados discordantes al respecto.

El uso más promocionado de la naranja agria (Citrus aurantium) está secundado por los prometedores resultado que sostienen los fabricantes de suplementos dietarios, quienes aseguran que ayudaría a adelgazar haciendo perder el apetito. Sin embargo, existe evidencia contradictoria sobre esta actividad, y, dado los estudios sobre los efectos cardiovasculares adversos, resulta muy importante que un profesional de la salud sea quien indique su uso.

Preocupación sobre su uso

Uso contraindicado

Los estudios en humanos han confirmado las interacciones del jugo de naranja agria con ciclosporina, felodipino, dextrometorfano y saquinavir (Di Marco et al. 2002; Edwards et al. 1999; Malhotra et al. 2001; Mouly et al. 2005).

