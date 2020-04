Adele sufre una pérdida millonaria

La cantante hoy no solo ha perdido más peso, sino también una considerable suma de dinero...

La cantante Adele ha finalizado el proceso de venta de su imponente mansión del oeste de Londres tras recibir tres millones de libras por parte de un “inversor” cuya identidad no ha trascendido públicamente, una operación que implica la pérdida de un millón de libras -al rededor de $1,245,565- con respecto a la cantidad que ella desembolsó por la propiedad, en la que vivía junto a su ex marido Simon Konecki hasta el año pasado, en 2017.

Ha sido el diario The Sun el que ha dado a conocer la noticia en su edición de este jueves, atribuyendo la decisión de la intérprete al hecho de que esta pasa cada vez más tiempo en Los Ángeles tras su separación del padre de su hijo Angelo. En cualquier caso, Adele cuenta con más bienes inmuebles en la capital británica, uno de ellos en el exclusivo barrio de Mayfair.

Esta misma semana, la ex pareja también daba por concluidos los arreglos económicos ligados al fin de su historia de amor y, sobre todo, de la nueva etapa que ambos afrontan en su crianza compartida del pequeño. Pese a que la intérprete habría solicitado al tribunal que no hiciera públicos los detalles del caso, el diario The Sun cifra en 140 millones de libras -$280 millones de dólares- el ‘coste’ para la artista de su regreso oficial a la soltería.

“Adele se siente libre y preparada para seguir adelante con su vida. Parece que lo más duro de su divorcio ya ha pasado y el resto de detalles técnicos serán más fáciles de sobrellevar. En el fondo, los dos han hecho lo que tenían que hacer para garantizar el bienestar de su hijo, y ahora Adele se encuentra bien física y psicológicamente, lista para volver a la música“, ha explicado un informante al mismo periódico.