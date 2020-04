Calendario virtual de actividades: diversión para este fin de semana

Te compartimos algunas ideas de actividades que puedes realizar y shows de los que puedes disfrutar durante la cuarentena

Museos, parques temáticos, centros de arte y hasta empresas promotoras de conciertos han logrado reinventarse para ofrecer entretenimiento y alternativas virtuales durante este encierro ocasionado por el coronavirus.

Hay eventos de todo tipo y para todos los miembros de la familia. Estas son algunas de las opciones que sugerimos para esta semana.

Conciertos en vivo en Live Nation

En su sitio oficial, la promotora de eventos Live Nation está transmitiendo conciertos diarios en vivo de artistas de todos los géneros desde todos los rincones del mundo.

Hoy, por ejemplo, participan figuras como Melissa Etheridge, Jesse y Joy, DJ Álex Rivera y Charming Liars. El resto de la semana actúan New Kids on the Block, Cultura Profética, The Bucleys y decenas más.

Para ver los horarios y toda la lista de los artistas entrar a livenation.com/livefromhome.

Reto Legoland

El parque temático dedicado a los legos, creó un sitio en línea en el que muestra videos con instrucciones y actividades que promueven el aprendizaje, la creatividad y el juego.

En el Legoland Building Challengel, cada miércoles se anunciará un reto e instrucciones de cómo construir por parte de un Master Model Builder, y los viernes el parque posteará las creaciones de los seguidores en las redes sociales de Legoland. Ese mismo día los participantes podrán dar ideas de cuál quieren que sea la próxima construcción. Además hay disponibles páginas para colorear, trivias y juegos.

El sitio es legoland.com/llcbuildingchallenge.

American Museum of Natural History

Este museo de Nueva York tiene disponible un amplio contenido que tiene como fin compartir con su audiencia sus investigaciones científicas y promover su misión educativa.

Uno de los recursos que el sitio OLogy, donde se ofrecen actividades y juegos relacionados con el mundo natural para los niños y sus familias (amnh.org/explore/ology). Y en su canal de YouTube, ser pueden encontrar videos que muestran las importantes colecciones de esta institución así como el mundo de los investigadores.

Corning Museum of Glass

Este museo, ubicado en Corning, Nueva York (cmog.org), es una autoridad mundial en relación con el vidrio.

En artsandculture.google.com/partner/corning-museum-of-glass está disponible un recorrido virtual por las galerías de esta institución. También hay material educativo y en el canal de YouTube contiene horas de contenido de la manufactura del vidrio, desde cómo se conserva hasta demostraciones en vivo. Para los que están pegados a Netflix, esta plataforma tiene disponible “Blown Away”, un documental en donde aparece el museo.

Santa Barbara Museum of Art

Esta institución de Santa Barbara, California (sbma.net), tiene disponible en línea su colección permanente, así como su video biblioteca, que ofrece la Curator’s Choice Lecture Series, presentaciones musicales en el museo, exhibiciones y videos de Studio Sundays, un programa mensual en el que el público puede participar en proyectos de arte inspirados en las exhibiciones. Estos videos pueden ser un excelente recurso para proyectos de arte en casa.

Museos de Qatar

Visitantes de todo el mundo pueden disfrutar de las colecciones e instituciones que conforman los Qatar Museums, ubicados en Doha, Qatar (qm.org.qa/en). La página tiene disponible un recorrido de 360 grados por el Museum of Islamic Art (artsandculture.google.com/partner/the-museum-of-islamic-art-qatar), una pieza arquitectónica monumental diseñada por el arquitecto chinoestadounidense I. M. Pei. La colección de este lugar abarca unos 1,400 años.

También están abiertos virtualmente el National Museum of Qatar (artsandculture.google.com/partner/national-museum-of-qatar), que tiene objetos arqueológicos, y el Mathaf: Arab Museum of Modern Art (artsandculture.google.com/partner/mathaf-arab-museum-of-modern-art), que muestra arte moderno y contemporáneo árabe.

Música en el Lincoln Center

El domingo a las 11 am hora del este, Elena Moon Park (izq. en la foto) interpretará música folclórica infantil del este de Asia y a la vez reinterpretará varias tradiciones musicales, idiomas, estilos e historias. Estos sonidos abarcan desde los cánticos del norte de Japón hasta las rimas tibetanas y las canciones coreanas. Se recomienda para todas las edades. Se podrá ver en lincolncenter.org.